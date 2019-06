Lancement du marché public de Saint-Lambert

Violaine Ballivy

Des citoyens de Saint-Lambert se sont mobilisés pour donner un souffle nouveau au marché public qui fera dorénavant plus de place aux producteurs - plutôt qu'aux transformateurs - et tentera de fonctionner de façon « zéro déchet », avec des sacs et des contenants offerts en consigne.