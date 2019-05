Nos robots seront-ils machos ?

Un lundi matin ensoleillé de la fin d'avril dans le Mile Ex. Des dizaines de personnes dans la vingtaine et dans la trentaine - surtout des hommes - marchent dans la rue Saint-Zotique en direction d'un immense édifice de la rue Saint-Urbain. C'est dans ce quartier, enclavé entre la Petite Italie et l'avenue du Parc, que bat le coeur de l'intelligence artificielle à Montréal. Dans le même pâté de maisons, on trouve les bureaux de Facebook, IVADO, Element AI et Mila, l'institut québécois d'intelligence artificielle. C'est là, sous la supervision du célèbre chercheur Yoshua Bengio, que Yasmeen Hitti et ses collègues, Carolyne Pelletier, Andrea Eunbee Jang et Ines Moreno, travaillent à développer un outil informatique qui devrait pouvoir traquer le sexisme caché dans les données utilisées en intelligence artificielle.

« Un biais sexiste, c'est un préjugé ou un stéréotype basé sur le genre. Par exemple, associer naturellement les femmes à des tâches domestiques ou assumer que si on parle d'un médecin ou d'un ingénieur, c'est automatiquement un homme », explique Yasmeen Hitti. Cette dernière a rencontré ses collègues dans le cadre d'AI for Good Summer Lab, une école d'été qui se tient à Montréal chaque année depuis trois ans, et dont l'objectif est de recruter davantage de femmes dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Leur idée d'un outil capable de détecter les biais de genre enfouis dans des montagnes de textes leur a permis de décrocher un stage de recherche chez Mila, qui compte pour l'instant seulement un tiers de main-d'oeuvre féminine. « Nous sommes encore à l'étape de la méthodologie », explique la jeune femme.

« Il faut expliquer à l'ordinateur ce qu'est un biais, il faut étiqueter chaque mot, c'est beaucoup de travail qui fait appel à plusieurs disciplines comme la linguistique, pas seulement l'informatique. »

- Yasmeen Hitti, chercheuse chez Mila

Les chercheuses espèrent présenter les résultats préliminaires de leur recherche cet été dans une conférence de l'Association for Computational Linguistics qui aura lieu en Italie.

Prendre les bonnes décisions

Les algorithmes font partie de notre quotidien depuis toujours. On pourrait dire, en simplifiant beaucoup, que le mode d'emploi pour faire cuire des pâtes est un algorithme. C'est la solution à un problème. En informatique, on dira que c'est un système de traitement de l'information. Un exemple : c'est un algorithme qui permet à Netflix de vous proposer un choix de films basés sur ce que vous avez regardé au cours des derniers jours. Et c'est aussi un algorithme qui vous a proposé la photo d'une belle brune aimant le camping et la cuisine italienne sur Tinder l'autre soir.

L'algorithme travaille à partir de données déjà existantes. Des données créées par les humains. « Or, tous les humains ont des préjugés, des a priori, des biais inconscients, note Valérie Pisano, présidente et chef de la direction de Mila. J'en ai, vous en avez. Il faut donc commencer par prendre conscience de leur existence, les identifier et les nommer. »

Nettoyer les données

Depuis quelques années, la question des biais - de race, de classe sociale, de genre - préoccupe sérieusement le milieu de l'intelligence artificielle. On se demande comment faire pour éviter que les algorithmes et les robots de demain ne deviennent des outils de discrimination. Pour le néophyte, la réponse paraît toute simple : programmons les ordinateurs pour qu'il n'y ait aucun biais. Dans les faits, c'est plus complexe.

Car les algorithmes ne travaillent pas dans le vide. Ils traitent des données qui existent déjà et dans lesquelles sont enfouis différents biais, dont les biais de genre.

« Or, c'est à partir de ces données et des biais qu'elles contiennent que l'algorithme tire des conclusions. On peut donc dire que les biais ont une influence sur les décisions que prennent les applications. »

- Philippe Beaudoin, cofondateur et vice-président à la recherche de l'entreprise Element AI

Pour éliminer les biais, le défi serait donc d'aller « nettoyer » les données afin qu'elles soient le plus neutres possible. C'est une tâche colossale. Mais pas impossible, selon Joëlle Pineau, directrice du laboratoire de recherche en intelligence artificielle chez Facebook.