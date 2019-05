Aire commune: tout le monde dehors!

Les tables de pique-nique de ce sympathique espace éphémère planté dans le Mile-End, coin Bernard et de Gaspé, vous attendent pour travailler, réseauter et (surtout) festoyer en plein air, du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h ou 21 h (les jeudis et vendredis).

Et bonne nouvelle : l'équipe ouvre cette année deux nouvelles aires similaires, dans deux autres pôles de la ville : Nouvelle Vague, dans le Vieux-Port (coin McGill et de la Commune), dès le 30 mai et Green Haüs, dans le secteur Chabanel, angle de Louvain et de l'Esplanade, le 13 juin.

Pendant qu'on y est, et parce qu'on attend tous impatiemment de se réapproprier la ville, sachez que les Jardins Gamelin reprendront vie le 30 mai, le Village au Pied-du-Courant, le 31, et le Marché des Éclusiers, le 1er juin.

Dans le cas du Marché des Possibles, il faudra attendre le 21 juin.

