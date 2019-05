Julie Bélanger est « bien »

Iris Gagnon-Paradis

Julie Bélanger a dévoilé cette semaine les nouvelles identité et image de sa plateforme web. Désormais nommé Être bien par Julie Bélanger, le site web reflète l'évolution naturelle prise depuis son lancement, en 2016, alors que la section « Être bien » prenait de plus en plus de place.