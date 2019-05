 L'aigle du mont Royal, toujours maître du canular 

Leur vidéo, qui montrait un aigle royal saisissant un enfant au parc du Mont-Royal, a été vue plus de 45,8 millions de fois sur YouTube.

Les étudiants ont produit la vidéo dans le cadre d'un cours intitulé « Simulation de production », donné par le professeur Robin Tremblay. Il s'agissait de réaliser un film avec des images réelles et d'y incorporer des effets 3D. Le professeur encourageait les étudiants à produire des clips à potentiel viral.

« Je fais encore le cours, mais je l'ai un peu modifié parce que l'aspect viral est maintenant difficile à atteindre, indique M. Tremblay en entrevue. Les gens sont plus sceptiques : ils savent qu'il y a des firmes qui peuvent détecter les canulars, qui peuvent valider si c'est de la 3D. Les gens sont plus sensibles aussi, il faut faire attention. »

Avant la fameuse vidéo de l'aigle, des étudiants de l'École NAD avaient réalisé une vidéo qui avait eu un bon succès : il s'agissait d'un manchot qui s'enfuyait du Biodôme. La vidéo de l'aigle royal a toutefois dépassé toutes les attentes.

Voyez la vidéo du manchot.

Souvent, les vidéos qui deviennent rapidement virales dépeignent des animaux. Ou des bébés. « Là, on a frappé dans le mille, lance M. Tremblay. Si l'aigle était parti complètement avec le bébé, ç'aurait été trop grave. On a pensé à mille hypothèses, mais finalement, on est restés tranquilles, l'aigle a simplement levé le bébé du sol. »

La vidéo a toutefois suscité la critique des ornithologues, qui craignaient qu'elle n'incite des gens à maltraiter ou à éliminer des aigles. « On n'avait pas pensé à ça, la protection des oiseaux, se rappelle Robin Tremblay. On a donc arrêté ça, on a fait savoir que ce n'était pas vrai. »

« Une bonne carte de visite »

Le professeur a évidemment accordé une belle note aux étudiants, Normand Archambault, Félix Marquis-Poulin, Loïc Mireault et Antoine Seigle, qui ont poursuivi dans le domaine à la fin de leurs études.

« C'était une bonne carte de visite, sans plus », précise Félix Marquis-Poulin.

« Ça ne m'a pas fait sauter d'étapes. N'importe quel bon étudiant qui aurait fait une bonne vidéo, qui n'aurait pas été virale mais qui aurait été du même niveau, serait passé par le même chemin. »

À sa sortie de l'école, Félix Marquis-Poulin s'est joint à la firme d'animation et d'effets visuels Framestore, qui venait tout juste de s'installer à Montréal, avec deux autres membres de l'équipe de la vidéo, Loïc Mireault et Antoine Seigle.

« Ce fut une sorte de deuxième école où j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de talents venant de partout dans le monde, précise Félix Marquis-Poulin. J'ai eu l'occasion de travailler entre autres sur La Belle et la Bête, Christopher Robin, Ghost in the Shell, Mowgli, Paddington et bien d'autres films. »

Depuis l'année dernière, il enseigne une fois par semaine en tant que chargé de cours à l'École NAD et a commencé à prendre des contrats en tant que pigiste, notamment dans le domaine des jeux vidéo, de l'impression 3D pour les jeux de table et du cinéma d'animation.

Il vient d'ailleurs de démissionner de Framestore pour se consacrer à la pige et à des projets personnels, comme la réalisation d'un court métrage d'animation avec un ami.

Animateur chez Framestore, Loïc Mireault a travaillé sur divers films, comme Fantastic Beasts, Mowgli et Paddington.

Normand Archambault a également accumulé les projets au cours des années, travaillant notamment sur Solo : A Star Wars Story, Lost in Space et The Greatest Showman.

Pour sa part, Antoine Seigle a poursuivi sa route jusqu'en Australie, où il travaille dans un studio d'animation et d'effets visuels.

Faire rayonner les étudiants

Le succès de la vidéo de l'aigle et de l'enfant a été tel que les étudiants des années suivantes n'ont pas cherché à l'imiter. « C'est comme une montagne, note Robin Tremblay. Les gens arrivent devant et se disent que jamais ils n'arriveront à faire quelque chose après ça. »

De plus, les médias avaient l'École NAD à l'oeil. « Quand tu es surveillé, ça cesse d'être le fun. »

Le professeur croit toutefois qu'il sera possible un jour de se réessayer. « Mais ça va prendre de bonnes idées. »

En attendant, il propose à ses étudiants de participer à un concours canadien, le Défi du film d'horreur de 15 secondes. « On a gagné plein de prix », s'enthousiasme Robin Tremblay.

Il explique que comme prof d'université (NAD est une antenne montréalaise de l'Université du Québec à Chicoutimi), il a pour responsabilité d'apporter aux étudiants une expertise dans les effets visuels et de les faire rayonner, les faire sortir des frontières de l'école.

« Quelque chose de viral, c'est parfait, mais c'est plus difficile à atteindre. Le défi d'horreur, c'est plus facile et les étudiants s'amusent clairement plus. »