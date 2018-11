Lent recul du nombre d'enfants infectés par le VIH, selon l'UNICEF

Associated Press Johannesbourg

Le nombre d'enfants qui succombent chaque année à des problèmes liés au sida pourrait quant à lui reculer de moitié, à 56 000, en 2030.

Le nouveau rapport de l'UNICEF précise que le déclin prévu des infections par le VIH est le bienvenu, mais qu'il demeure trop lent.

Le document dit que 270 000 personnes âgées de 19 ans et moins, dont une majorité en Afrique, pourraient être infectées en 2030.

Le rapport est publié à quelques heures seulement de la Journée mondiale du sida, samedi.

La population du continent africain pourrait doubler d'ici 2050.

L'UNICEF indique qu'un peu plus de la moitié des enfants âgés de 14 ans et moins et porteurs du VIH reçoivent des soins.