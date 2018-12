 «Bébés OGM»: l'OMS met en place un groupe d'études sur la manipulation génétique 

Une telle manipulation « ne peut avoir lieu sans des directives claires », a commenté le responsable de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, devant la presse à Genève.

« L'OMS réunit des experts et nous travaillons avec les États membres [...] pour discuter des critères et des directives pouvant répondre aux problèmes éthiques et de sécurité au sein de la société », a ajouté l'ancien ministre éthiopien de la Santé.

Un chercheur chinois, He Jiankui, a annoncé dans une vidéo diffusée la semaine dernière sur YouTube la naissance de deux jumelles dont l'ADN a été modifié pour les rendre résistantes au virus du sida. Leur père est infecté par le VIH.

La condamnation a été générale dans la communauté scientifique chinoise et ailleurs dans le monde, et a suscité une dénonciation vigoureuse des autorités de Pékin, qui ont exigé la suspension des « activités scientifiques des personnes impliquées ».

Le groupe d'études de l'OMS est en voie d'être créé, a expliqué M. Tedros, sans présenter toutefois cette initiative comme une réponse directe à l'expérimentation chinoise.

Le responsable de l'OMS a refusé également d'envisager que certaines manipulations de gènes puissent à l'avenir présenter des avantages en matière de santé publique.

Les membres du groupe d'études « peuvent commencer leurs travaux en se posant cette simple question : "devons-nous même aborder cela" », a poursuivi M. Tedros, selon lequel le groupe d'études avait devant lui une « feuille blanche ».

« Nous devons être très, très prudents. [...] Nous ne devons pas nous engager dans la manipulation génétique sans tenir compte des conséquences non voulues », a encore dit le responsable.

Le groupe d'études, a-t-il indiqué, comprendra des universitaires, des experts de l'OMS et des spécialistes médicaux gouvernementaux.