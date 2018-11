Un Québécois trouve les plus vieux dessins du monde à Bornéo

Un paléontologue québécois a trouvé à Bornéo les plus vieux dessins du monde, dans une caverne d'une zone montagneuse. Ces esquisses d'animaux datent de 40 000 à 50 000 ans.

«Ils sont au moins aussi vieux et probablement plus que ceux qu'on a trouvé dans des cavernes en France et en Espagne», explique Maxime Aubert, de l'Université Griffith en Australie, qui est l'auteur principal de l'étude publiée mercredi dans la revue Nature. M. Aubert travaille depuis une vingtaine d'année en Australie.

En 2014, l'équipe de M. Aubert avait retrouvé en Nouvelle-Guinée des mains imprimées voilà 39 000 ans, ainsi que des dessins d'animaux de 35 000 ans. À Bornéo, ils ont aussi mis au jour des dessins de mains superposées avec des signes distinctifs et des liens les reliant, comme s'il s'agissait d'un arbre généalogique. D'autres dessins plus récents, datant d'au minimum 8000 avant Jésus-Christ, semblent aussi montrer une évolution de l'art préhistorique de la région.

Cette évolution est similaire à l'art rupestre européen, ce qui signifie qu'une même évolution artistique est survenue aux deux extrêmes de l'Eurasie.

L'homme moderne est arrivé voilà 70 000 à 50 000 ans dans les îles de l'Océanie, profitant de ponts terrestres s'étant formés à cause de la glaciation qui avait causé un abaissement de 130 mètres du niveau des mers.

En Europe, des cavernes où ont habité des hommes de Néandertal, plus anciens que l'Homo sapiens moderne, semblent aussi comporter de l'art rupestre primitif, mais la datation est incertaine selon M. Aubert et il se pourrait que des Sapiens y aient séjourné. Un homme primitif, le Denisovan, a aussi habité avant le Sapiens en Asie.