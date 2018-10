Les premiers vertébrés sont apparus dans les lagons

« Les premiers vertébrés sont apparus dans des milieux marins protégés », a expliqué dans un communiqué Lauren Sallan, paléontologue à l'Université de Pennsylvanie, qui est l'auteure principale de l'étude publiée le jeudi 25 octobre dans la revue Science. « Quand ils sont devenus abondants, certains ont commencé à nager pour échapper à la concurrence pour la nourriture dans les fonds marins. Ensuite les poissons les plus robustes sont devenus terrestres et les plus graciles ont migré vers les mers plus profondes. »

Dans un commentaire accompagnant l'étude, Catalina Pimiento, paléontologue à l'Institut de recherche tropicale Smithsonian au Panama, a déploré que « ces écosystèmes sont parmi les plus détériorés par l'activité humaine », alors que « sans ces écosystèmes marins peu profonds, les vertébrés, notamment l'homme, n'auraient probablement pas été créés par l'évolution ».

Mme Pimiento a noté que l'explosion du nombre de vertébrés dans les lagons a profité de l'apparition des premières plantes sur les continents, qui y ont amené des nutriments. « Encore aujourd'hui, ces écosystèmes, en particulier les récifs de corail, les estuaires et les mangroves, servent de pouponnières essentielles à de nombreuses espèces de poissons. » Les mangroves, les forêts d'algues et les récifs de corail modernes n'étaient pas encore apparus voilà 480 millions d'années.

Les lagons d'alors ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Les chercheurs américains et britanniques ont analysé plus de 111 000 fossiles de 24 000 espèces de vertébrés pour conclure qu'ils étaient tous apparus dans des eaux salées peu profondes, soit de moins de 60 mètres.