Le robot de la NASA sur Mars est encore muet

MARCIA DUNN Associated Press Cap Canaveral

L'engin spatial n'a pas donné de nouvelles depuis une gigantesque tempête en juin dernier. Il y avait tellement de poussière dans l'atmosphère martienne que la lumière du Soleil ne pouvait plus atteindre les panneaux solaires d'Opportunity.

Le véhicule de six roues, à peu près de la taille d'une voiturette de golf, a quand même parcouru plus de 45 km sur la planète rouge avant de se taire.

Les contrôleurs de vol de la NASA continuent d'envoyer des commandes au robot mobile dans l'espoir de recevoir une réponse éventuelle. Mais le chef de projet, John Callas, a admis que plus la panne s'éternise, et plus un éventuel contact devient improbable. M. Callas a qualifié ce quinzième anniversaire, jeudi, de «doux-amer».

Le vaisseau Opportunity s'était posé sur Mars le 24 janvier 2004. L'engin avait déjà dépassé sa «durée de vie théorique» avant que le contact ne soit rompu avec la Terre.