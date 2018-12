Des astronomes captent le cycle complet d'une nova

Une professeure de physique du Nouveau-Brunswick estime qu'une découverte astronomique à laquelle elle a participé pourrait donner un aperçu rare du fonctionnement de l'univers et faire progresser l'étude des étoiles.

Catherine Lovekin, astronome à l'université Mount Allison, de Sackville, a participé à l'enregistrement de la naissance et du déclin d'une nova, un événement astronomique caractérisé par l'apparition soudaine d'une étoile extrêmement brillante.

Mme Lovekin fait partie de l'équipe internationale liée aux satellites « BRITE-Constellation », qui captent la lumière des étoiles les plus brillantes. Son équipe a pu documenter le cycle de vie complet d'une nova, sur une période de plus de 150 jours, ce qui est assez unique, selon elle.

Cet enregistrement aidera maintenant les astronomes à vérifier ce qu'ils croient savoir de l'évolution stellaire, explique la professeure Lovekin.

L'équipe est composée de chercheurs du Canada, d'Autriche et de Pologne. Depuis 2013, ces astronomes ont observé et documenté plus de 550 étoiles visibles à l'oeil nu depuis le sol.