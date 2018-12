Deux cosmonautes sortent pour une inspection

Associated Press Moscou

Le trou a été constaté le 30 août dernier. Il a été colmaté pour que cesse la légère perte de pression et l'équipage de la station assure que le vaisseau spatial est sécuritaire.

La sortie dans l'espace des cosmonautes Oleg Kononenko et Sergueï Prokopyev débutera à 11 h, heure de l'est au Canada ; l'inspection extérieure du vaisseau Soyouz devrait prendre environ six heures. De petites pièces de l'isolant thermique du vaisseau seront prélevées pour fins d'analyse ultérieure.

Oleg Kononenko est arrivé à la Station spatiale internationale la semaine dernière, en compagnie des astronautes David Saint-Jacques, de l'Agence spatiale canadienne (ASC), et Anne McClain, une Américaine de la NASA.