David Saint-Jacques: «Ça donne le goût de rendre la Terre meilleure»

L'astronaute québécois se trouve dans la Station spatiale internationale depuis une semaine. Il a longuement décrit la beauté de « notre belle bille bleue, gracieuse, qui tourne dans l'espace ».

« Ça donne le goût de revenir sur Terre et de la rendre meilleure », a-t-il lancé. Vêtu d'un polo bleu à l'effigie de l'Agence spatiale canadienne, l'astronaute s'est amusé à faire flotter et tournoyer son micro devant lui.

« Je fais toutes les erreurs de débutant, j'essaie de ne pas me fracasser partout », a-t-il dit. Il affirme que le plus difficile a été de convaincre son cerveau d'arrêter de chercher le haut et le bas, un concept qui n'existe plus en apesanteur. « Après une semaine, je suis déjà beaucoup moins confus », a-t-il dit. Même s'il souffre de congestion (l'apesanteur amène une redistribution des fluides dans le corps), il se dit en forme.

L'astronaute a terminé la conférence en s'envolant vers le haut, disparaissant du champ de la caméra, avant de redescendre pour un dernier salut.