David Saint-Jacques: la capsule Soyouz amarrée à la SSI

Cette manoeuvre critique relève d'un ballet cosmique complexe entre deux objets qui tournent autour de la Terre à 28 000 km/h. Elle a été complétée à 12 h 33. Sur des images relayées par la NASA, on a vu les deux objets se rapprocher l'un de l'autre, de plus en plus lentement, avant de faire contact. La capsule s'est présentée avec un léger problème d'alignement, mais qui était considéré comme « non critique » par la NASA. La capture s'est effectuée correctement au-dessus de l'océan Atlantique.

David Saint-Jacques et les autres membres d'équipage, l'Américaine Anne McClain et le Russe Oleg Kononenko, s'assureront maintenant que la connexion entre le vaisseau spatial et la station est parfaitement étanche avant de quitter la capsule pour gagner la station, qui leur servira à la fois de maison et de lieu de travail pour les six prochains mois.

À leur arrivée, ils seront accueillis par ceux qui se trouvent déjà dans la Station spatiale internationale, soit le Russe Sergey Prokopyev, l'Américaine Serena Auñón-Chancellor et l'Allemand Alexander Gerst.

Le voyage de David Saint-Jacques de la Terre vers la Station spatiale internationale, d'une durée de six heures, s'est déroulé sans anicroche.