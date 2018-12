David Saint-Jacques arrive dans la Station spatiale internationale

Le Québécois, l'Américaine Anne McClain et le Russe Oleg Kononenko ont été accueillis dans l'effervescence par le Russe Sergey Prokopyev, l'Américaine Serena Auñón-Chancellor et l'Allemand Alexander Gerst. Étreintes, sourires et cris de joie ont fusé lorsque les nouveaux arrivants ont franchi le sas séparant la capsule Soyouz et la Station spatiale internationale.

Cette étape complète un lancement sans faute qui a amené les membres d'équipage de Baïkonour, au Kazakhstan, jusqu'à ce laboratoire qui flotte à 370 km au-dessus de la Terre. Le voyage total aura duré un peu plus de six heures.

David Saint-Jacques passera les six prochains mois à effectuer des expériences scientifiques dans l'espace.