Décollage réussi pour David Saint-Jacques

Séparation du premier étage de la fusée, puis du deuxième, et finalement du troisième : chaque étape a été suivie avec attention au siège social de l'Agence spatiale canadienne, où les médias pouvaient assister en direct au décollage. Les membres d'équipage ont signalé se sentir en parfaite forme.

La capsule Soyouz dans laquelle se trouve David Saint-Jacques et les autres membres d'équipage, l'Américaine Anne McClain et le russe Oleg Kononenko, est maintenant en orbite autour de la Terre. Après avoir accompli quatre tours complets de notre planète, il est prévu qu'elle s'arrime à la Station spatiale internationale un peu après midi aujourd'hui.

David Saint-Jacques, qui est à la fois ingénieur, astrophysicien et médecin, rêvait de ce voyage depuis qu'il a vu une photo de la Terre prise de la Lune alors qu'il avait 6 ans. Il s'est entraîné pendant près de dix ans pour cette mission. Il passera maintenant six mois et demi dans la Station spatiale internationale, où il effectuera des expériences scientifiques.

« Ad Astra ! »

Il s'agit du premier décollage à destination de la station orbitale depuis l'échec, le 11 octobre, du lancement emportant l'Américain Nick Hague et le Russe Alexeï Ovitchinine. Leur fusée russe Soyouz avait connu une défaillance deux minutes après le décollage, ce qui avait contraint les deux hommes à un retour agité sur Terre.

« L'équipage de l'expédition 58 est bien en orbite ! Je suis reconnaissant au directeur général (de Roskosmos) Dmitri Rogozine et à toutes les équipes de la NASA et de Roskosmos pour leur dévouement à faire de ce vol un succès. Ad Astra ( "vers les étoiles" en latin, NDLR) ! », a commenté sur Twitter Jim Bridenstine, l'administrateur général de la NASA.

Le Canadien, le Russe et l'Américaine rejoindront sur la Station spatiale l'équipage actuel composé de Sergueï Prokopiev, Alexander Gerst et Serena Auñón-Chancellor. Ceux-ci doivent revenir sur Terre le 20 décembre.

