 Des souvenirs de Stephen Hawking vendus aux enchères 

Un fauteuil roulant ayant été utilisé par le célèbre physicien Stephen Hawking a été vendu aux enchères pour 296 750 livres sterling (près de 510 000 $ CAN), tandis qu'une copie de sa thèse de doctorat a rapporté près de 585 000 livres sterling (plus d'un million de dollars canadiens), a annoncé jeudi la firme Christie's.

Ces fonds ont été amassés par une vente aux enchères en ligne. Loin de s'attendre à obtenir de telles sommes, Christie's prévoyait adjuger le fauteuil motorisé pour la somme d'environ 15 000 livres sterling.

Le produit de la vente de l'appareil sera versé à deux organisations caritatives, la Fondation Stephen Hawking et la Motor Neurone Disease Association.

La thèse de doctorat rédigée par M. Hawking à l'Université de Cambridge en 1965, intitulée Properties of Expanding Universes (Les Propriétés des univers en expansion), s'est vendue au prix de 584 750 livres, soit plus de trois fois l'estimation antérieure.

Diagnostiqué avec une maladie des motoneurones à 22 ans, alors qu'on ne lui accordait que quelques années à vivre, Stephen Hawking s'est éteint en mars dernier à l'âge de 76 ans. Il a approfondi la réflexion scientifique sur les trous noirs et les origines de l'univers en plus d'atteindre un statut de célébrité grâce à l'écriture de best-sellers et en participant même au dessin animé « Les Simpson ».

Un scénario de l'une de ses apparitions dans la populaire émission de télévision s'est vendu à 6250 livres sterling (plus de 10 700 $ CAN). Un ensemble de ses médailles et récompenses a rapporté 296 750 livres (près de 510 000 $ CAN).

La fille de M. Hawking, Lucy, a déclaré que cette vente donnait aux « admirateurs de son travail la chance d'acquérir un souvenir de la vie extraordinaire de notre père ».

Les enfants de M. Hawking souhaitent préserver ses archives scientifiques pour l'État. Christie's a reçu le mandat de négocier la remise des documents aux autorités britanniques à titre de compensation pour l'impôt sur la succession.