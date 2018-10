 La montée du scepticisme face aux sciences inquiète le co-Nobel d'économie 

Agence France-Presse New York

« Vous avez droit à votre propre opinion, mais pas à vos propres faits », a déclaré M. Romer lors d'une conférence de presse organisée à New York, quelques heures après avoir été désigné prix Nobel d'économie, conjointement avec un autre chercheur américain, William Nordhaus.

« Ce qui est un peu troublant, même si je demeure très optimiste sur les possibilités de la technologie, c'est que nous semblons commencer à perdre notre ancrage dans les faits », a ajouté l'économiste de 62 ans.

Il répondait à une question sur le climatoscepticisme, incarné notamment par le président américain Donald Trump, qui a décidé de sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat.

Paul Romer a été récompensé pour ses travaux montrant comment l'innovation et le progrès technique participent de manière importante à la croissance économique.

William Nordhaus a lui poursuivi ce travail en s'interrogeant sur les notions de croissance verte et de croissance durable.

M. Romer a pris comme autre exemple le mouvement antivaccination né, a-t-il rappelé, de recherches publiées par le Britannique Andrew Wakefield, dont les conclusions ont été depuis remises en cause par la communauté scientifique.

« Nous devons avoir à l'esprit qu'il est incroyablement dangereux et ravageur de ne pas donner d'importance à la fraude académique », a insisté Paul Romer, qui travaille aujourd'hui sur l'urbanisme et la croissance des villes au sein de l'université de New York (NYU).

« Nous devons avoir une tolérance zéro pour ce genre de choses », a-t-il poursuivi.