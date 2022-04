Regroupant les textes des journalistes, éditorialistes et chroniqueurs de La Presse, notre application de nouvelles est facile à utiliser. Découvrez ses fonctionnalités !

Activer les notifications

Ne manquez plus les nouvelles d’importance grâce à nos alertes en continu. Pour les activer, accédez à vos réglages en appuyant sur l’icône de votre profil, situé dans le coin supérieur droit de votre écran.

Choisir ses notifications

Deux types de notifications vous sont offertes : celles de dernière heure qui vous permettent d’être au courant des nouvelles en continu et les notifications suggérées pour vous qui vous donnent accès à du contenu personnalisé en fonction de votre consommation d’articles dans notre application.

Naviguer dans le fil d’actualité

Dès l’ouverture de l’application, défilez vers le bas pour découvrir les grands titres de la journée à ne pas manquer. Un peu plus bas dans ce fil principal, consultez les nouvelles en continu, mises à jour en temps réel, au fil de l’actualité de la journée.

Découvrir les palmarès

Envie de connaître les articles les plus consultés de la journée ? Ou même ceux de la semaine ? Trouvez ces palmarès en appuyant sur l’icône en forme de flèche.

Trouver un article

La recherche d’un article au bout de vos doigts. Trouvez un article en indiquant des mots-clés ou le nom d’un journaliste. Accédez à cette fonction en appuyant sur les trois barres du menu de notre application.

Poursuivre la lecture

Vous pouvez poursuivre la lecture d’un article plus tard si vous devez quitter l’application. À votre retour, un bandeau s’affichera dans le bas de l’écran : appuyez sur celui-ci pour être redirigé vers l’article en cours de lecture.

Naviguer entre les articles

La navigation d’un article à l’autre se fait en balayant de droite à gauche à partir d’un article. Pour revenir au fil de nouvelles, touchez la zone sombre au-dessus des articles. À la fin d’un article, revenez au fil de nouvelles en le glissant vers le haut.

Accéder au menu

Pour consulter nos différentes sections, appuyez sur les trois barres du menu, situées dans le coin supérieur gauche de l’application. Vous pouvez également faire défiler votre écran de gauche à droite.

Partager un article

Partagez facilement un article avec vos proches par courriel, message texte ou sur vos réseaux sociaux à l’aide de l’icône de partage. Retrouvez également un bouton de partage à la fin de chaque article.

Sauvegarder vos sections préférées

Personnalisez le menu des sections et accédez-y plus rapidement.

Lire nos dossiers

L’équipe de la rédaction sélectionne pour vous les dossiers d’envergure et les grandes enquêtes en les affichant sous l’étiquette « Choix de la rédaction ».

Sauvegarder des articles

Vous manquez de temps pour terminer la lecture d’un article ? Pour le sauvegarder, touchez l’icône représentant un signet. Consultez-le au moment qui vous convient.

Soutenez notre mission

