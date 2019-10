Patrick Lagacé animera cette soirée où près de vingt journalistes et chroniqueurs de La Presse vous raconteront comment ils ont vécu l'année 2019 à travers des anecdotes inédites, vous donnant ainsi un accès privilégié aux coulisses de leur métier.

Avant la représentation, photographes, directeurs de l'information, graphistes et journalistes seront disponibles pour échangez et répondre à vos questions lors d'une séance informelle de réseautage.

Les grands thèmes suivants seront notamment abordés :





• La couverture des élections fédérales Avec François Cardinal, Joël-Denis Bellavance, Mélanie Marquis et Fanny Lévesque

• Les coulisses de nos grandes enquêtes Avec Vincent Larouche, Katia Gagnon, Daphné Cameron, Marie-Claude Lortie , Martin Tremblay et Émilie Bilodeau

• Les caricatures de l'année



Avec Serge Chapleau







• Débat sportif



Avec Yves Boisvert et Alexandre Pratt



• L'enjeu des fraudes électroniques



Avec Stéphanie Grammond, Isabelle Massé et Karim Benessaih





• Les coups de coeur et coups de gueule de l'année en culture

Avec Chantal Guy, Marc Cassivi et Hugo Dumas







Faites vite, les places sont limitées!





Jeudi 5 décembre dès 20h au MTelus 59 rue Sainte Catherine est, Montréal.

L'activité de réseautage débutera dès l'ouverture des portes, à 19h.







Prix : 34,75 $ taxes et frais inclus (achat à la billetterie)



Prix : 39 $ taxes et frais inclus (achat en ligne et par téléphone)



Prix étudiant : 19,75 $ taxes et frais inclus (achat à la billetterie)





Prix étudiant : 20,50 $ taxes et frais inclus (achat en ligne et par téléphone)

Billetterie de L'Astral Par téléphone 1 855 790-1245



En ligne au www.ticketmaster.ca



Admission générale, places assises