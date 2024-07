Le mercredi 24 juillet dès midi, nos donateurs sont invités à une rencontre numérique exclusive sur la couverture des Jeux olympiques de Paris avec les journalistes sportifs Katherine Harvey-Pinard, Alexandre Pratt et Simon Drouin. Lors de ce rendez-vous animé par Isabelle Massé, le trio nous en dévoilera davantage sur leur mandat durant cet événement d’envergure internationale et sur leur préparation en vue de leur présence sur le terrain.

la presse

Vous avez des questions pour nos invités? Envoyez-les dès maintenant à partir de notre formulaire en cliquant ici!

Dès le 26 juillet, nos deux reporters seront envoyés dans la Ville Lumière où ils suivront en direct les épreuves des différentes disciplines olympiques pour présenter des comptes-rendus détaillés. En compagnie de leur collègue Nicholas Richard et du photographe Olivier Jean, ils capteront les émotions au-delà des performances à travers des entrevues inédites avec les athlètes. À l’aube de leur départ pour Paris, ils se préparent à une couverture complète qui rassemblera les amateurs de sports sur nos plateformes.

Comment composeront-ils avec un quotidien chargé durant ces deux semaines de compétitions? Quelles sont leurs attentes pour les J.O. 2024? Pourquoi est-ce important d’envoyer des journalistes sur place pour couvrir les événements? Comment se diviseront-ils la couverture? En quoi consiste leur préparation pour la couverture des J.O. 2024? Nos deux invités se pencheront sur ces questions lors de cette discussion d’une durée de 60 minutes.

Titulaire d’un baccalauréat en communication, rédaction et multimédia de l’Université de Sherbrooke, Katherine Harvey-Pinard s’est jointe à l’équipe des sports de La Presse en 2021. Auparavant, elle a été journaliste pendant trois ans pour Le Courrier du Sud et Le Reflet, des journaux locaux sur la Rive-Sud de Montréal. Native du Saguenay, Katherine détient également un certificat de l’École de radio et télévision Promédia.

Après un baccalauréat (UQAM) et une scolarité de maîtrise (Université Laval) en science politique, Simon Drouin a été sélectionné par La Presse pour un stage estival en 1999. La section des Sports l’ayant remarqué, il a couvert tous les Jeux olympiques depuis ceux de Salt Lake City en 2002. Derrière la victoire ou la défaite, il recherche la bonne histoire. Il signe également la biographie d’Alex Harvey, athlète olympique de ski de fond, Alex Harvey : Le prince (2024).

Alexandre Pratt travaille à La Presse depuis 1999. Il a occupé plusieurs postes de gestion, notamment celui de directeur principal de l’information pendant huit ans. En 2019, il est retourné à l’écriture, comme chroniqueur. En 2020, il a remporté le prix Judith-Jasmin dans la catégorie Sports.

Isabelle Massé travaille à La Presse depuis 25 ans. Pendant dix ans, elle a couvert le cinéma, la télévision, la radio et l'humour comme journaliste et critique au cahier Arts et spectacles. Puis, pendant 12 ans, elle a signé des articles au cahier Affaires, notamment liés au leadership, à la vie au travail et au marketing. Elle est depuis 2023 directrice des sections Société et Inspiration de La Presse. Elle a remporté un prix En-Tête en 2019 et un prix Dynastie en 2020.

Vous faites partie de notre communauté de donateurs? Surveillez vos courriels : vous recevrez le lien de connexion pour vous joindre à l’événement dans les heures le précédant, à l’adresse avec laquelle vous avez fait votre dernier don.

Vous souhaitez donner et soutenir vous aussi la mission de La Presse d’offrir une information de qualité, gratuite pour tous? Cliquez ici!