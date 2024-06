L’actualité a toujours été un point central dans le quotidien familial de Marissa Groguhé quand elle était enfant. Son rituel du souper se déroulait en regardant les nouvelles ou en écoutant ses parents discuter de ce qui se passait dans le monde. C’est donc d’instinct qu’elle a choisi une carrière en journalisme, avec quelque part l’idée de travailler pour le quotidien qu’elle lit à tous les jours : La Presse.

La Presse

Le « match » parfait

À ses premières armes dans la salle de rédaction, la connexion s’est faite naturellement entre Marissa et le reste de l’équipe.

« J’ai été en stage à La Presse dès que j’ai terminé mon BAC en journalisme et quelques semaines dans la salle de rédaction m’ont fait sentir que c’était ici que je voulais être, que c’était ma place, raconte la journaliste culturelle. Je sens que j’ai pu tellement apprendre dans cette institution, grâce à mes collègues surtout, et grâce aux opportunités qui m’ont été données. »

À La Presse depuis maintenant sept ans, Marissa couvre aujourd’hui l’actualité culturelle, plus précisément l’industrie musicale, après avoir fait un passage aux actualités générales au début de sa carrière. Elle s’intéresse notamment aux sorties d’album, aux spectacles et aux événements de musique.

Pour la jeune femme, couvrir ce secteur n’est pas un choix qu’elle a fait au hasard. C’est un parcours qui se dessinait naturellement, alors que ça lui permettait de combiner deux de ses centres d’intérêt.

« Je suis une grande adepte de musique. J’en consomme beaucoup pour le travail, mais ce serait également le cas si je n’étais pas journaliste culturelle », explique-t-elle.

La rencontre entre les créateurs et les lecteurs

Dans son travail, Marissa est amenée à faire beaucoup d’entretiens avec des acteurs du milieu musical et raconter leurs histoires inspirantes. Dans un contexte où l’abondance d’information peut parfois être lourde, c’est une façon de présenter l’actualité dans le but de divertir et d’inspirer nos lecteurs.

« J’aime particulièrement avoir la chance de faire des rencontres, de pouvoir écouter et comprendre les histoires des gens et ensuite de pouvoir être une courroie de transmission qui donne la chance aux lecteurs de les connaître », soutient-elle.

Une autre partie de son travail consiste à faire des critiques d’œuvres. Marissa doit donc écouter beaucoup d’albums et assister à beaucoup de spectacles pour faire un compte rendu de ce qui se passe sur la scène musicale aux adeptes de cet art. Cela lui permet de non seulement contribuer au rayonnement d’artistes d’ici et d’ailleurs, mais aussi de maintenir un certain dialogue avec les lecteurs, qui partagent avec elle leurs réactions par rapport à ses textes.

« J’apprécie la relation avec les lecteurs qui prennent le temps de nous écrire pour donner leurs idées, marquer leur appréciation ou même partager des idées de sujets. Je pense qu’il est essentiel que la relation soit dans les deux sens, c’est-à-dire que l’on puisse partager nos écrits avec les lecteurs, mais que ceux-ci puissent aussi y réagir. »

Elle se donne également pour mission de mettre en lumière des enjeux de société qui touchent les artisans de la scène pour leur donner une voix et exposer les obstacles auxquels cette communauté est parfois confrontée.

« Je pense que je permets de créer un lien entre l’univers culturel et les gens qui s’y intéressent, en parlant d’actualités, mais en décortiquant aussi lorsqu’il le faut des enjeux plus larges qui concernent la culture et la société », indique-t-elle.

Dans les dernières années, la jeune journaliste s’est d’ailleurs penchée sur une problématique importante dans le milieu musical : la santé mentale. Un sujet qui lui a valu deux prix En-tête, un concours qui récompense les reportages francophones canadiens en santé mentale.

Lisez le dossier « Vague de suicides chez les artisans de la scène : Quand le rideau tombe à jamais »

Lisez l'article « Artistes épuisés, tournées annulées »

« Je pense que l’impact de mon travail est difficilement quantifiable, mais que je peux parfois sentir qu’un article que j’ai écrit a fait changer les choses ou a ouvert une discussion, affirme Marissa. La visibilité qu’offre La Presse est importante. »

Aux arts comme aux actualités générales, Marissa a pu couvrir une multitude de sujets de société qui ont marqué l’actualité, mais elle-même également. Que ce soit sa première une ou une nouvelle qui lui a demandé d’être très réactive et empathique, tous ces moments l’ont marquée d’une certaine façon, souligne-t-elle, car elle a pu sentir l’importance de son travail pour un média d’information.

Ton excellent travail continue de nous marquer à tous les jours, Marissa!