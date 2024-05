Après avoir travaillé pendant près de 10 ans comme avocat en pratique privée, Jean-François Demers cherchait un nouveau défi et surtout, un endroit dont les valeurs sont semblables aux siennes. Grand passionné d’actualité, il a saisi une opportunité rêvée dans l’équipe juridique de La Presse. « Je suis définitivement sur mon X dans mon emploi ».

La presse

« Travailler à La Presse est pour moi une opportunité incroyable d’utiliser mes compétences en droit au bénéfice d’une organisation dont la mission m’apparait essentielle en société : offrir une information de qualité, gratuite et accessible à tous », affirme le conseiller juridique. Une mission qu’il soutient dans son travail, mais aussi en tant que donateur de La Presse.

Il ajoute également que les médias sont souvent associés au « quatrième pouvoir » et agissent comme les « chiens de garde de la démocratie ». Pour lui, contribuer à ce mandat est essentiel et le rend fier.

Sa proximité avec le « client »

Dans son quotidien, Jean-François couvre un vaste terrain comme l’une des références légales au sein de l’organisation, alors qu’il est appelé à prodiguer des conseils juridiques à l’ensemble des activités de l’entreprise.

En plus de deux ans à La Presse, il a contribué à plusieurs dossiers d’envergure, ce qui lui permet d’avoir une vision 360 du quotidien des différents services; un aspect bénéfique de son travail.

« On a évidemment une plus grande proximité et une meilleure connaissance de la réalité dans laquelle évolue l’entreprise et des enjeux auxquels elle fait face », indique-t-il.

Récemment, un projet sur lequel il a été impliqué est la participation à un comité d’élaboration des lignes directrices pour l’intelligence artificielle dans notre salle de rédaction. Alors que l’émergence de cette technologie suscite beaucoup de questionnements, La Presse a rapidement agi pour encadrer son usage, comme plusieurs médias dans le monde l’ont aussi fait.

« Son utilisation soulève de nombreux enjeux éthiques et juridiques sur lesquels on a réfléchi, en ayant toujours en tête l’importance de respecter notre mission et notre guide des normes et pratiques journalistiques, ce qui est, à mon avis, le meilleur gage pour conserver le lien de confiance qui nous unit à nos lecteurs », soutient-il.

Ses multiples chapeaux

Dans ses fonctions, Jean-François collabore régulièrement avec la salle de rédaction, avec qui il entretient une relation étroite.

« Je suis fréquemment consulté pour réviser des textes avant leur publication, afin de donner un éclairage juridique sur les enjeux qu’ils soulèvent, explique-t-il. Quand je suis interpellé, c’est sur des dossiers délicats ou quand il y a des enjeux particuliers qui ont des implications juridiques. »

Cet accès à une aide juridique à l’interne est crucial pour maintenir nos hauts standards éthiques, qui prônent entre autres la rigueur et l’intérêt public. À l’occasion, Jean-François est donc appelé à offrir son expertise en conseillant des avenues aux journalistes.

« On peut avoir des rencontres en cours de route avec le journaliste et son directeur pour savoir s’ils sont dans la bonne direction, ajoute-t-il. Et là, on peut les envoyer sur une piste : ça serait intéressant de recueillir telle version des faits de telle personne pour corroborer tel élément, par exemple. »

Il joue également un rôle d’accompagnateur sur les dossiers qui nécessitent la demande de documents à la cour par les journalistes et les aide dans la compréhension de certaines décisions rendues dans le cadre d’un procès.

« Je représente également La Presse devant les tribunaux en cas de litige ou lorsqu’on juge nécessaire d’intervenir dans des dossiers pour contester des ordonnances de confidentialité », poursuit-il.

En dehors du travail, Jean-François porte aussi différents chapeaux, dont le plus important, celui de papa.

Il s’implique également dans les sports, qu’il pratique de manière récréative. Il nous révèle d’ailleurs qu’il fait partie de la ligue de soccer des avocats, un sport qu’il apprécie particulièrement et qu’il a eu l’occasion d’expérimenter de également en tant que spectateur à la Coupe du monde au Brésil en 2014.

« Vivre sur place l’un des plus grands événements sportifs de la planète dans La Mecque du soccer a été une expérience mémorable! », se souvient-il.

Jean-François, tu rends aussi notre expérience à La Presse très agréable grâce à ta passion et ton professionnalisme!