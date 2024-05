La Presse est un média indépendant à but non lucratif. Vos dons nous permettent d’offrir gratuitement une information de qualité accessible à tous.

Rose-Aimée Automne T. Morin s’est rendue dans une résidence de Boucherville où un programme renforce les liens intergénérationnels entre les aînés et les enfants. Leurs différences les stimulent et sensibilisent les jeunes à l’âgisme et ses injustices.

Attente pour des places en CHSLD | C’est long à mort

Une enquête d’Ariane Lacoursière révèle que des personnes âgées attendent plus de 600 jours pour obtenir une place en CHSLD. Le manque de nouvelles places d’hébergement provoque l’épuisement et la détresse chez les aînés et leurs proches aidants.

Lisez le dossier

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Coincé à 250 km de ses proches aidantes

Georges Labbé, 86 ans, est déménagé en CHSLD à Montréal alors qu’il voulait être près de sa famille à Québec. L’homme âgé vit dans l’espoir d’un transfert. Entre-temps, les responsables des deux régions se renvoient la balle à savoir qui devrait s’occuper de son dossier.​

Lisez l'article

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

« Nos articles permettent d’attirer l’attention des décideurs sur des enjeux importants et, parfois, de les inciter à agir. De plus en plus, j’essaye dans mes articles de montrer des exemples "positifs". Des initiatives inspirantes qui pourraient être reprises au Québec.

Dans les dernières années, je me suis par exemple rendue au Danemark et aux Pays-Bas pour présenter leurs systèmes, plutôt performant, de soins aux aînés. J’ai aussi visité des projets intéressants au Québec, comme la maison Carpe Diem à Trois-Rivières. Ces articles montrent qu’il est possible de faire autrement et peuvent donner espoir.

D’ici 2040, le nombre de personnes de 75 ans et plus va plus que doubler au Québec. C’est demain matin. La pression sur le système de santé, déjà très sollicité, sera énorme. Et ce, même si une forte proportion d’aînés vieillit en santé. Il faut donc s’y préparer dès maintenant. C’est essentiellement pour cette raison que parler de vieillissement dans La Presse est selon moi un incontournable. »

- Ariane Lacoursière, journaliste, Équipe d’enquête