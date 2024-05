La Presse est un média indépendant à but non lucratif. Vos dons nous permettent d’offrir gratuitement une information de qualité accessible à tous.

La presse

Lorsque vous lisez La Presse, vous avez la certitude que les nouvelles que vous consultez sont crédibles et justes.

Les enjeux d’intérêt public mis en lumière par nos journalistes et chroniqueurs permettent à des millions de personnes de mieux comprendre notre monde et de réduire leurs angles morts. C’est donc toute la communauté qui profite de cette info de qualité et qui peut contourner la désinformation.

Le journalisme rigoureux permet de sensibiliser des millions de personnes aux enjeux propres à la culture, à l’environnement, à l’éducation, à la justice sociale, au bien-être de nos aînés et à l’itinérance.

Votre don à La Presse est donc un geste citoyen aux multiples conséquences. Votre soutien amplifie l’impact positif du journalisme sur la sécurité des communautés, la santé de la démocratie et la défense des causes qui sont importantes à vos yeux. Soutenez l'info libre et gratuite

Voici des exemples récents d’articles qui ont mis en lumière les multiples visages de l’itinérance.

Gabrielle Duchaine Équipe d'enquête, La Presse Quand l’auto devient l’unique « chez-nous » Des Québécois sont forcés de vivre dans leur auto en raison de la hausse du coût de la vie et du prix des logements. De plus en plus nombreux, ils passent souvent inaperçus et échappent aux statistiques. Gabrielle Duchaine et notre photographe Olivier Jean ont accompagné deux hommes qui habitent depuis quelques mois dans leur véhicule. Lisez le dossier PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Gabrielle Duchaine Équipe d'enquête, La Presse Caroline Touzin Équipe d'enquête, La Presse Des campements partout au Québec En janvier, Gabrielle Duchaine et Caroline Touzin tournaient les projecteurs vers les abris de fortune qui se multiplient à Montréal et partout au Québec. Même les coins les plus reculés ne sont pas épargnés par cette crise préoccupante. Lisez le dossier PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE « Comme journaliste, je me suis toujours donné comme devoir de donner une voix à ceux qu’on n’entend peu ou pas dans les médias. Depuis plusieurs mois, ma collègue Gabrielle Duchaine et moi-même observions une prolifération de campements de sans-abri dans la métropole, mais aussi dans d’autres villes québécoises qui n’avaient jamais connu cette réalité auparavant. Cela nous a donné l’idée de réaliser un premier portrait provincial de la situation. En quantifiant les démantèlements réalisés par les autorités, on a réussi à démontrer l’ampleur de la crise, mais aussi l’absence de stratégie concertée des décideurs. Nous sommes aussi allées sur le terrain, tant dans les quartiers de Montréal qu’en région, à la rencontre des personnes itinérantes pour entendre leurs histoires bouleversantes. Car dans chacune de ces tentes, il y a quelqu’un qui s’est fait évincer de son logement; qui sort d’un centre jeunesse à 18 ans sans diplôme ou encore qui n’a pas accès aux soins de santé mentale dont il a besoin. Parfois les trois à la fois. Cette crise aux origines multiples sera malheureusement encore d’actualité à l’approche de l’été. Nous continuerons donc à la couvrir dans les prochains mois en mettant notamment l’accent sur les solutions – car il y en a – pour la résorber. » - Caroline Touzin, journaliste, Équipe d’enquête

Isabelle Ducas La Presse Itinérance au féminin | Un peu de quiétude pour traverser la crise Isabelle Ducas nous amène dans le quotidien de Lyne Saint-Denis. Heurtée par une voiture il y a cinq ans, la femme de 64 ans ne se doutait pas que sa vie allait changer complètement et qu’elle se retrouverait dans un refuge pour femmes en situation d’itinérance. Mme Saint-Denis ne se plaint pas : elle est reconnaissante d’avoir trouvé un hébergement temporaire, alors que nombre de femmes n’y ont pas accès. Lisez l'article PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Katia Gagnon La Presse Ariane Lacoursière Équipe d'enquête, La Presse Gabrielle Duchaine Équipe d'enquête, La Presse Sans logis, de plus en plus vieux Après avoir quitté son HLM infesté de coquerelles et de punaises, Mario Chartrand, 62 ans, s’est retrouvé en situation d’itinérance. Incapable de se trouver un logement abordable, il aboutit dans un refuge d’Hochelaga-Maisonneuve. Son rêve le plus fou? Trouver un grand trois et demie, pas cher. Lisez l'article PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE itinérance chez les aînés Détails POrtrait de Mario Chartrand, 62 ans,qui est dans un refuge après avoir perdu son logement.

Quand vous donnez à La Presse, vous contribuez non seulement à offrir une information de qualité, gratuite et accessible pour tous, mais vous permettez aussi de mettre en lumière les grands enjeux de la crise de l’itinérance.