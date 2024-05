Les 21 et 22 septembre 2024, dans le cadre du Marathon Beneva de Montréal, des membres de tous les services formeront l’équipe « La Presse 2024 ». Leurs courses de 5 km, 10 km, demi-marathon et marathon serviront de levier pour amasser des fonds en soutien à notre mission d’information. Joignez-vous à nous pour soutenir l'info libre et gratuite! Les coureurs de tous niveaux sont les bienvenus.

LA PRESSE

Chaque personne participant à la course a un objectif de récolter un minimum de 100 $ en dons auprès de son entourage, ce qui lui donne la chance de gagner des prix et de participer à des activités spéciales. Vous recevrez tout le nécessaire pour atteindre votre objectif et pourrez compter sur l’appui continu de l’équipe Philanthropie. Les dons de vos partisans contribueront à offrir à tous un accès gratuit à une information de qualité et à soutenir le travail de notre salle de rédaction.

Vous avez déjà fait votre inscription à une course du Marathon de Montréal?

Joignez dès maintenant l’équipe « La Presse 2024 » et aidez-nous à atteindre notre objectif de collecte de fonds! Voici comment faire :

Connectez-vous à votre compte Race Roster;

Accédez à votre inscription à l’événement;

Dans la section Équipe, rejoignez l’équipe « La Presse 2024 ».

Comment solliciter des dons?

Organiser une collecte de fonds est plus simple qu'il n’y paraît, surtout quand on s’y prend de la bonne manière. Voici quelques conseils pour solliciter des dons auprès de votre réseau.

Déterminez un objectif de collecte supérieur à 100 $. Si la collecte se déroule bien, vous pourrez modifier votre objectif à la hausse sans problème.

Informez vos proches que vous courrez en soutien à la mission d’information de La Presse. Ça piquera certainement leur curiosité et vous pourrez leur expliquer en quoi votre travail contribue à offrir une information de qualité gratuite et accessible pour tous.

Demandez à vos proches de vous soutenir à la hauteur de leurs moyens. Tous les dons supérieurs à 20 $ (frais Race Roster en sus) seront admissibles à un reçu fiscal. Nous vous recommandons de faire une publication sur LinkedIn pour avoir le plus de rayonnement possible. Nous vous fournirons dans les prochaines semaines une trousse de sollicitation. Vous y trouverez un courriel type, des images et un court paragraphe explicatif que vous pourrez partager sur vos médias sociaux pour inviter votre réseau à soutenir votre collecte de fonds.

Si vos proches ont des questions sur notre mission d’information, invitez-les à consulter la section « Nous soutenir » de notre site corporatif. Toute l’information sur l’impact des dons à La Presse s’y trouve.

Un club de course pour gonfler votre motivation

Plusieurs collègues se rassemblent sur une base régulière pour faire de courtes séances de course près du bureau sur l’heure du dîner. Ces rassemblements décontractés sont une occasion formidable de prendre une bouffée d’air entre deux rencontres tout en apprenant à mieux connaître les membres des autres équipes. Nul besoin d’être un athlète pour en profiter pleinement : tous sont les bienvenus dans le groupe. Venez courir avec nous!

Pour joindre le canal Slack du club de course et pour toute question en lien avec les courses du Marathon de Montréal, écrivez-nous à l’adresse communaute@lapresse.ca.