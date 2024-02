Le parcours de Marie-Christine Cayer à La Presse a débuté en 2013, lorsqu’elle a accepté un mandat temporaire au sein de l’équipe de graphisme de la rédaction, peu avant le lancement de La Presse+. L’année 2020 a marqué son retour dans le service des ventes cette fois-ci, pour ce qu’elle croyait être un autre court passage. À son grand bonheur, on lui a annoncé quelques mois plus tard que son parcours se poursuivrait officiellement dans l’équipe Produits.

« Je me suis dit : jamais deux sans trois ! », plaisante Marie-Christine, qui évolue aujourd’hui comme designer Produits à La Presse.

Sa première expérience en 2013 ne l’avait déjà pas laissé indifférente. Lorsqu’elle avait mis les pieds dans la salle de rédaction, elle avait tout de suite été impressionnée par la passion et la détermination de ses nouveaux collègues. Aujourd’hui, elle demeure toujours aussi inspirée.

« Je trouve très valorisant de faire partie d’une équipe qui a pour mission de rendre l’information accessible et gratuite pour tous. J’ai vraiment l’impression de participer à un projet collectif », souligne Marie-Christine.

Au courant de ces mois, la designer a beaucoup appris sur le milieu des médias, mais aussi sur sa profession. Ce fût pour elle « une véritable école, où j’ai développé des compétences comme la rigueur, l’autonomie et la créativité ».

Améliorer l’expérience utilisateur

Depuis près de deux ans, Marie-Christine s’occupe de la conception graphique des différentes fonctionnalités de nos produits : lapresse. ca, La Presse+et l’application mobile.

En résumé, une fois qu’une nouveauté technologique est développée sur nos plateformes, elle et son équipe ont la responsabilité de la concevoir pour qu’elle soit fonctionnelle et qu’elle corresponde à notre image de marque.

« Lorsque le projet est mis en œuvre, notre équipe procède ensuite à des tests utilisateurs afin d’évaluer l’efficacité des designs, poursuit Marie-Christine. La réussite de notre travail dépend de la collaboration étroite avec les développeurs, les responsables de produits et les spécialistes du marketing, qui nous permet de façonner des expériences utilisateur réussies. »

Ces nouvelles fonctionnalités servent à apporter des améliorations à nos plateformes afin d’optimiser l’expérience de nos lecteurs. « J’apprécie particulièrement cette combinaison entre la créativité et la résolution de problèmes. Ça me procure un sentiment de réalisation et de fierté dans mon rôle de designer ».

Un projet qui a certainement emballé Marie-Christine et sur lequel elle a eu la chance de travailler récemment est la création du nouveau jeu dans La Presse+, Le mot. Cette nouveauté a non seulement suscité l’enthousiasme de cette dernière, mais également des utilisateurs, alors qu’elle connaît jusqu’à présent un excellent succès. Ce jeu s’ajoute à nos mots croisés et sudokus, qui rassemblaient déjà quotidiennement un grand nombre de lecteurs.

Suivre la vague

Dans son rôle, Marie-Christine doit faire preuve de flexibilité. D’une part, parce qu’elle fait parfois face à des contraintes sur le plan technique, qui l’amènent à repousser ses propres limites et à apprendre de nouvelles avenues.

D’autre part, parce qu’elle doit s’adapter à un environnement en constante mouvance dû à « l’évolution des besoins du marché, au retour des utilisateurs et aux avancées technologiques. ».

D’après ce qu’elle observe du milieu des médias écrits, Marie-Christine salue la décision de l’organisation d’être devenu un média d’information 100 % numérique au courant des dernières années.

« Nous sommes sur le point d’assister à d’importants bouleversements, et je ressens une fierté particulière à travailler au sein d’une entreprise qui a su anticiper ces changements et se positionner en tête de la parade », se réjouit-elle.

Maintenant, avec les nouvelles avancées technologiques qui continuent d’apparaître, faisant référence à la réalité virtuelle et augmentée notamment, elle se demande : « Assisterons-nous à l’émergence d’expériences encore plus immersives, et si c’est le cas, quelles en seront les composantes majeures ? ». Une chose est certaine, Marie-Christine se fait un devoir en tant que designer graphique de s’intéresser à l’émergence de ces nouvelles tendances.

Nourrir sa passion

À la maison comme au travail, Marie-Christine a toujours un projet en cours. Mère de trois enfants et propriétaire de quatre boules de poils (deux chiens et deux chats), elle est évidemment bien occupée, mais elle aime prendre soin des autres.

Toutefois, elle prend aussi soin de trouver du temps pour elle et pour sa passion : la peinture. Une autre façon de laisser aller son côté créatif.

« Dès que j’ai une ou deux minutes, je m’isole dans mon atelier pour donner deux ou trois coups de pinceau. C’est ma passion, c’est mon échappatoire, seule et en silence, je m’accorde quelques minutes pour me recentrer », explique-t-elle.

PHOTOS FOURNIES PAR MARIE-CHRISTINE CAYER Quelques clichés de ses réalisations artistiques.

Marie-Christine, ton talent et ta passion sont inspirants. Nous sommes choyés que tu aies choisi La Presse non pas une, mais trois fois !