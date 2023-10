La Presse représente pour moi beaucoup plus que ce que mon don peut vouloir dire. C’est un rendez-vous quotidien avec des hommes et des femmes compétents, intelligents, sensibles et tellement humains. Je suis fière de partager des articles et des chroniques régulièrement avec mes ami(e)s et ma famille. J’aime aussi offrir mes commentaires pour poursuivre le dialogue avec vos journalistes.