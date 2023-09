Retrouvez notre couverture riche et diversifiée de l’actualité dans La Presse+ et découvrez ce qui en fait une application incontournable et coup de cœur pour ses utilisateurs.

L’essentiel de l’actualité, tout ce que vous devez savoir

Votre édition quotidienne La Presse+ vous propose chaque jour un regard complet sur l’actualité avec tous les sujets de l’heure. Une édition préparée avec attention par notre solide équipe éditoriale pour vous offrir le contenu le plus pertinent de la journée.

Une expérience immersive, engageante et unique

La Presse+ met en valeur la profondeur des textes grâce à des graphiques interactifs, des images haute résolution et une présentation dynamique et fluide. Lire vos nouvelles n’aura jamais été si agréable!

Vos rendez-vous La Presse+

Au-delà de l’actualité, La Presse+ vous offre des contenus variés, tous les jours.

Lundi

Actualités – Environnement : Découvrez des idées pour prendre soin de la planète et consultez un condensé de l’actualité verte de la semaine.

Arts – Télé : Pour tout savoir sur les nouveautés et les artisans du petit écran, lisez nos chroniques, nos critiques et nos entrevues.

Auto : Besoin d’une nouvelle voiture ou de planifier des réparations ? Lisez nos suggestions et nos réponses à vos questions.

Mardi

Affaires – Vie au travail : Télétravail, pénurie de personnel, leadership : découvrez comment les employés et leurs gestionnaires s’adaptent aux nouvelles réalités du marché d’emploi.

Mercredi

Affaires – Vie numérique : Découvrez comment l’intelligence artificielle, les réseaux sociaux et les nouveautés techno auront un impact sur votre vie.

Jeudi

Arts – Sorties culturelles : Quoi faire, quoi voir ? Des suggestions pour bien planifier votre week-end.

Vendredi

Arts – Cinéma : Lisez nos critiques des nouveautés présentées au grand écran et nos entrevues avec vos acteurs et réalisateurs préférés.

Samedi

Inspiration : En manque d’idées pour vos vacances, vos menus de la semaine, vos sorties au resto ou votre propriété ? Suivez le guide.

Actualités – Le carnet des collines : Un retour sur l’actualité politique de la semaine à Québec et à Ottawa.

Arts – Lectures : Lisez nos critiques des nouveautés et coups de cœurs littéraires.

En photos : Une section à couper le souffle, entièrement consacrée à un photoreportage.

Dimanche

Société : Comment allons-nous, dans notre tête, notre cœur, nos familles ? Témoignages et conseils d’experts.

Contexte : Une section magazine qui décortique l’actualité et donne carte blanche à ses collaborateurs dans des rubriques divertissantes comme Carte blanche et Un café avec.

Vos finances : Des conseils de pros pour gérer vos finances personnelles et consommer sans vous ruiner.

Dialogue : une nouvelle section pour échanger et se comprendre

Du lundi au vendredi, retrouvez dans La Presse+ une nouvelle section conçue pour discuter, s’ouvrir à l’autre et donner du sens à notre monde. Dialogue, qui prend la place de l’ancienne section Débats, se matérialisera dans l’esprit d’un souper entre amis au cours duquel tous les enjeux de l’heure font l’objet de discussions animées. Et vous êtes tous conviés à table! Retrouvez-y des rubriques ludiques comme Pour avoir l’air intelligents au souper du samedi soir et Ce qui nous a fait du bien cette semaine.

En savoir plus

Jeu Le mot : une nouveauté dans La Presse+

Un nouveau jeu fait son entrée dans votre édition quotidienne La Presse+. Comme le populaire jeu du New York Times, Le mot consiste à deviner un terme en six tentatives. Chaque jour, une grille de cinq lettres et de six lettres est offerte aux lecteurs. Trouvez Le mot dans la section Jeux, météo, etc. de votre application pour tablette La Presse+. Les écrans Amusez-vous vous proposent aussi les mots croisés et les sudokus.

En savoir plus

Des contenus enrichis, au bout des doigts

Les dossiers à onglets Pour approfondir un sujet, touchez les titres affichés en haut de l’écran. Consultez les textes en les faisant défiler vers le haut.

Les images interactives Pour explorer une image interactive, touchez ses différents boutons.

Les galeries de photos Repérez les points de navigation sous la galerie de photos et faites glisser votre doigt vers la gauche.

En savoir plus sur les fonctionnalités de La Presse+ sur iPad et sur tablettes Android.