C’est en 1998 que Nicole Allard s’est jointe à notre équipe. Elle était alors loin de se douter qu’elle allait y demeurer pendant près de 25 ans. Au fil des années, elle a su créer des liens solides avec de nombreux collègues, qui ont été marqués par son côté humain et son professionnalisme exemplaire. À l’aube de sa retraite, elle fait un retour sur les moments forts de sa carrière et sur l’évolution de son rôle au sein des équipes de La Presse.

Faire partie de l’histoire

« Je suis arrivée à La Presse en tant que pigiste pour un projet informatique qui devait durer trois mois », nous révèle Nicole. Son aventure s’est ensuite poursuivie au Service de publicité, au sein duquel elle a saisi une opportunité quelques années plus tard pour participer au développement de La Presse+.

« Au moment de l’élaboration de La Presse+, nous étions sollicités pour tester et monter des publicités. Pour moi et pour plusieurs, nous avions vraiment à cette époque, si je puis dire, l’impression de vivre un moment historique, et de vivre ça de l’intérieur était assez excitant. », raconte-t-elle.

Nicole a été témoin d’importants épisodes de l’histoire de La Presse. Entre le lancement de La Presse+ et l’abandon de l’édition papier, ce fut une période de changements et d’apprentissages, nous indique-t-elle.

« La Presse+ a changé complètement nos façons de faire de la pub. Faire connaître ces nouveautés aux annonceurs était une priorité pour nous, donc il y avait beaucoup d’éducation à faire, autant pour les employés que pour les partenaires ».

Sur un ton de nostalgie, elle nous confie que les dernières parutions papier lui ont fait un petit pincement au cœur. Elle en garde toutefois de bons souvenirs… ainsi qu’une copie de la dernière édition papier historique du 30 décembre 2017, qu’elle conserve précieusement dans ses archives!

L’entre-deux

Avant de se joindre à La Presse, Nicole évoluait dans le milieu de la mode. Quelques années plus tard, elle a choisi de faire un changement de cap. C’est dans le domaine de la publicité qu’elle a ainsi pris son envol, puisque ça combinait autant l’aspect créatif que de gestion.

Concrètement, son travail est de développer des opportunités publicitaires pour les annonceurs en leur proposant différentes avenues créatives pour se démarquer et réinventer la façon de faire de la publicité sur nos plateformes. Plus précisément, Nicole se spécialise dans la commercialisation des contenus rédactionnels.

« Je suis le lien entre le Service de la publicité et la salle de rédaction, car une portion de mon travail est de mettre en valeur auprès des annonceurs les nombreux contenus que produit la salle de rédaction, et ce, en respectant l’intégrité de celle-ci », nous explique-t-elle.

Dans son rôle d’intermédiaire, elle se fait un devoir de ne jamais dépasser les limites de ce qui peut être communiqué aux partenaires sur les dossiers en cours de production.

Des rencontres mémorables

À La Presse, Nicole a eu la chance de participer à plusieurs événements, qui rassemblaient collègues, partenaires, collaborateurs et acteurs de l’industrie. Elle y a fait des rencontres inusitées, dont une qui l’a particulièrement marquée avec l’actrice Louise Latraverse.

« Au début de La Presse+, il y avait la section Pause, et Louise Latraverse y collaborait. Je l’ai trouvée sympathique. C’est une grande dame. Je suis allée me présenter, et on a eu une grosse discussion sur la vie. J’étais rendue à lui dire qu’elle devait écrire un livre tellement sa vie était intéressante! », se rappelle-t-elle en riant.

« Également, pour moi qui a toujours été une lectrice assidue de La Presse, de côtoyer les équipes de la salle de rédaction est un immense plaisir et une grande fierté. Dans mon quotidien, j’ai pu comprendre tout le travail et la rigueur qui sont derrière chaque article. En plus, ils sont tellement sympathiques », poursuit-elle.

Fait cocasse : son lien avec La Presse ne se limite pas seulement aux titres d’employée et de lectrice. Nicole a aussi fait l’objet d’un article en mars 1994.

« On a parlé de moi dans les pages de La Presse, section Mode. J’étais étudiante au Collège LaSalle et j’avais gagné la finale de l’Est du Canada du concours mode Smirnoff », nous dévoile-t-elle.

ARCHIVES BANQ Édition de La Presse du 30 mars 1994.

ARCHIVES BANQ Édition de La Presse du 30 mars 1994.



Après une longue et brillante carrière, Nicole s’apprête à entreprendre une nouvelle étape, celle de la retraite. Et à l’image de notre collègue, elle s’annonce extraordinaire.

« Le grand projet que mon conjoint et moi avons est de faire la côte Est des États-Unis en voilier l’année prochaine avec comme point de départ le lac Champlain et l’arrivée les Keys de la Floride. Prendre le temps de visiter et de s’arrêter dans de jolis petits ports sur la côte Est et mon rêve : arriver à New York en voilier. Pour moi, ça sera magique! »

Nicole, tu vas nous manquer. Bonne retraite!