À La Presse, Iris Gagnon-Paradis et Ève Dumas sont vos références pour les meilleurs endroits à visiter et les produits de l’heure à découvrir, autant en restauration qu’en viticulture. Nos deux journalistes spécialisées nous expliquent leur parcours et leur métier.

La presse

Toutes deux diplômées en littérature, en plus d’études en espagnol pour Ève et d’un passage à l’enseignement collégial pour Iris, elles ont été charmées par le journalisme, qui s’est présenté à elles un peu par hasard. Aujourd’hui, les deux collègues sont unanimes : elles sont assurément à leur place.

Aimer goûter à tout

Bien que leurs parcours partagent quelques similitudes, les personnalités uniques d’Ève et d’Iris nous ouvrent sur leurs propres champs d’intérêt ainsi que sur deux perspectives complètement différentes, mais tout aussi captivantes.

« Les secteurs que je couvre reflètent mes intérêts multiples : la bouffe, encore et toujours, la littérature (mon premier amour de jeunesse !), la danse (dans une autre vie, peut-être, c’est le métier que j’aurais voulu faire), la mode et la beauté. Tout ce qui touche la création locale et écoresponsable m’intéresse particulièrement », explique Iris. Pour La Presse, elle partage notamment ses impressions sur les restaurants qu’elle teste ainsi que ses dernières découvertes lors de ses escapades gourmandes. Également, si vous êtes un adepte de littérature, vous aurez probablement eu la chance de lire ses articles sur les dernières sorties de livre, entre autres.

Ce qu’elle apprécie particulièrement de son travail, c’est l’aspect tout sauf routinier qu’amène l’actualité, et qui lui permet une certaine liberté dans sa rédaction. « Les gens me demandent souvent combien de textes je dois écrire par semaine. Je leur explique alors que je n’ai pas de « quotas » de textes à écrire, puisque dans les 35 heures que je travaille chaque semaine, il peut m’arriver de plancher sur un seul gros dossier, ou alors d’écrire 3 ou 4 courts articles ! » nous raconte-t-elle.

Les rencontres humaines qu’elle a le privilège de faire grâce à son métier sont également source de beaucoup de motivation pour Iris : « Mon travail me permet aussi de rencontrer, discuter et faire découvrir des gens de tous les horizons. Je reste toujours aussi fascinée et curieuse d’en apprendre plus sur les artistes, chefs et entrepreneurs que je rencontre. Tout le monde a une histoire à raconter, et j’aime les découvrir ».

Un avis que partage sa consœur Ève. « La Presse fait une réelle différence dans la vie des gens dont nous parlons et dans celle des gens à qui nous nous adressons », ajoute-t-elle. Ève, qui est, en plus de ses multiples passions, championne de plongée en apnée, souhaite par ses textes expliquer, instruire, démystifier, approfondir, faire découvrir et susciter de l’espoir chez les lecteurs, en tentant de faire ressortir le positif dans ses découvertes. Des objectifs louables qui s’inscrivent bien dans la mission de La Presse d’offrir à tous une information de qualité.

Au service des lecteurs

Au moment de choisir un sujet, nos deux expertes désirent avant tout mettre en lumière des faits utiles qui interpellent le public au quotidien. On parle alors de journalisme de « solution » ou de « service ».

« Du côté des consommateurs, ceux-ci veulent plus que jamais être accompagnés dans leurs choix et avoir une certaine assurance que leur argent sera bien dépensé. Nous sommes là pour les guider », affirme Ève.

Dans son processus de recherche, elle veut aussi prioriser une information nouvelle, pour que les lecteurs demeurent à l’affût de ce qui se passe dans les secteurs qu’elle couvre. Ève oriente d’ailleurs ses critiques vers des restaurants parfois moins connus, ce qui amène de la profondeur à nos contenus, pour que tout le monde y trouve son compte. « J’aime penser que mon travail permet de faire connaître celui des artisans dont je parle et qu’il guide les lecteurs et lectrices dans leurs découvertes gourmandes. Mes choix se portent presque toujours sur des gens qui tendent vers la souveraineté alimentaire, l’économie sociale et circulaire, le respect de l’environnement et de l’humain. »

Celle qui s’intéresse également au vin, aux spiritueux et autres alcools, est autodidacte dans ce domaine. Sa passion est son moteur, et l’on peut le ressentir à travers les textes qu’Ève rédige sur le sujet.

Depuis leurs arrivées respectives en 2001 et en 2010 à La Presse, Ève et Iris ont exploré plusieurs domaines, ce qui leur a permis de côtoyer différents collègues, avec qui elles ont tissé de précieux liens. Au fil des années, elles y ont découvert un environnement de travail stimulant, où la confiance et la liberté dans leur rédaction sont encouragées par leurs pairs.

C’est une chance de pouvoir les lire au quotidien !