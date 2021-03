Vous voyez les signatures de nos journalistes, éditorialistes, photographes et chroniqueurs. Or, des dizaines d’artisans de l’ombre travaillent chaque jour à soutenir le journalisme de qualité. Ils sont aux finances, aux ventes ou à la technologie et ont tous à cœur la mission de La Presse. Faites connaissance aujourd'hui avec Marie-Philippe Quinn, conseillère publicitaire ventes nationales depuis 17 ans.

La Presse



Son travail

« Dans mon rôle au service des ventes, j’ai la chance de collaborer avec des personnes-clés au sein de grandes entreprises québécoises. Nous travaillons en collaboration afin de trouver une manière adéquate de bien communiquer leurs offres de produits ou de services à leur clientèle.

Ça implique de bien comprendre la réalité de différentes industries, leurs enjeux et leurs objectifs. Mes collègues et moi travaillons en étroite collaboration avec les autres équipes du service des ventes afin d’avoir toutes les données, informations et outils pour être en mesure de proposer les campagnes publicitaires les plus performantes et innovantes. Nous contribuons à la mission de La Presse en proposant des campagnes publicitaires et de contenu de marque de qualité dans le souci de bien répondre à notre annonceur ainsi qu’aux lecteurs de La Presse qui désirent être bien informés. C’est comme si nous pouvions mettre un peu de nous dans l’économie d’ici. »

Sa passion

« Mon travail me permet d’améliorer constamment mes compétences en relations interpersonnelles et en communication. Je trouve stimulant de devoir rester innovatrice dans mes approches pour développer des stratégies d’affaires efficaces en collaboration avec nos clients partenaires.

J’ai la chance de travailler tous les jours avec des gens formidables. Le travail d’équipe est important et est la base du succès de toute campagne publicitaire.

Je suis également très fière de travailler au cœur d’une industrie qui doit constamment se réinventer et évoluer rapidement. Ça m’amène à toujours être dans l’action et rester en mode apprentissage afin de suivre cette évolution. Mon environnement de travail est extrêmement énergisant!

La Presse fait partie de mon quotidien depuis toujours, j’ai grandi avec La Presse à la maison! Je considère que c’est la référence comme source d’information. Nous avons la chance, en tant que société, d’avoir accès à une source de renseignements très vaste et variée qui nous renseigne sur ce qui se passe autour de nous.

Faire partie de cette entreprise me rend très fière. Mes valeurs rejoignent celles de La Presse, entre autres : travail d’équipe, créativité, agilité et excellence! »

Pourquoi avoir choisi ce domaine?

« Jeune, j’étais intéressée par le monde des affaires et j’ai étudié en administration des affaires pour avoir une bonne connaissance générale qui me permettrait d’œuvrer dans différents types d’industries. Par la suite, j’ai eu un intérêt plus marqué pour la communication et le marketing et j’ai décidé de me spécialiser dans cette branche qui rejoignait plus concrètement mes intérêts pour la communication, pour la publicité et la stratégie.

Lorsque j’ai vu l’affichage du poste de conseillère publicitaire à La Presse, j’ai su que c’était là où je souhaitais travailler! La Presse est une institution et une marque prestigieuse à mes yeux. Le poste que j’occupe est fait pour moi, il me permet de me dépasser, d’apprendre et me permet d’acquérir une grande expertise dans mon domaine. »