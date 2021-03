Vous voyez les signatures de nos journalistes, éditorialistes, photographes et chroniqueurs. Or, des dizaines d’artisans de l’ombre travaillent chaque jour à soutenir le journalisme de qualité. Ils sont aux finances, aux ventes ou à la technologie et ont tous à cœur la mission de La Presse. Faites connaissance aujourd'hui avec Arianne Beauchamp, conseillère recherche publicitaire pour l’équipe de créativité média.

Son travail

« Mon poste consiste à appuyer les conseillers des ventes dans leurs rencontres avec les annonceurs en leur fournissant des chiffres qui mettent en lumière la qualité de nos lecteurs ou les performances de nos plateformes. Je fais également un peu de veille concurrentielle et de marché afin d’être à l’affût des tendances et appuyer les équipes de développement et de créativité lors du développement de stratégies. J’aime savoir que l’information que j’ai trouvée a été utile afin de sécuriser l’investissement d’un client. »

Pourquoi avoir choisi de travailler à La Presse?

« Cela peut sembler un peu trop évident comme réponse, mais la mission de La Presse, soit de fournir de l’information de qualité pour tous, est quelque chose en quoi je crois. J’ai aussi grandi avec des copies de La Presse partout dans la maison (mon père était un fan inconditionnel de Foglia), ce sont des contenus et une marque qui me suivent depuis longtemps. »

Pourquoi avez-vous choisi ce domaine?

« Je suis tombée un peu par hasard dans le domaine, ayant au départ travaillé comme analyste (junior) en stratégie de marque en agence de pub. À la suite du « crash de 2008 », j’ai été embauchée à Astral Radio et j’y ai découvert une habilité pour dénicher, analyser, et au besoin faire parler, les chiffres et les tendances consommateurs et médias. »