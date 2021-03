Un an de pandémie

Le journalisme de qualité au cœur de l’action

La pandémie présente, depuis maintenant un an, son lot de bouleversements au quotidien. Nos journalistes continuent de redoubler d’efforts pour poser les bonnes questions à ceux qui nous gouvernent, pour vous donner l’heure juste sur ce qui se passe sur le terrain et répondre à vos interrogations. L’importance de notre mission d’information est plus concrète que jamais, et l’impact de celle-ci tangible, chaque jour. Alors que nous soulignons l’an 1 de cette difficile pandémie, voici comment cinq reportages ont fait changer les choses.