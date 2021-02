Dès le 31 mars prochain, vous ne pourrez plus lire La Presse+ sur les versions du système d’exploitation inférieures à Android 5.0.

Nos données indiquent que vous utilisez une tablette Android pour consulter La Presse+.

Depuis plusieurs années, La Presse déploie tous les efforts pour maintenir la qualité de son produit La Presse+ au plus grand nombre de lecteurs possible. La version de votre système d’exploitation a été lancée il y a plus de 7 ans, soit en septembre 2013; nombreux sont les développeurs d’applications comme La Presse à ne plus être en mesure de supporter cette version du système d’exploitation de Google.

Cette situation hors de notre contrôle affecte malheureusement votre expérience de lecture et le lancement de nouvelles fonctionnalités pour l’ensemble des lecteurs de La Presse+.

À compter du 31 mars 2021, La Presse+ sera disponible sur les tablettes Android pouvant accéder à 5.0 et plus.

À La Presse, chaque lecteur compte. L’ensemble des lecteurs qui utilisent un système d’exploitation comme le vôtre représentent actuellement 0,6 % de nos lecteurs sur une base mensuelle. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous procurer une tablette plus récente, sachez que tous les contenus rédactionnels de La Presse sont accessibles sur notre site à l’aide du navigateur web de votre appareil et sur notre application mobile pour téléphones.

En espérant pouvoir compter sur votre fidélité envers La Presse, nous vous remercions de votre compréhension.

