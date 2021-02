La pandémie présente, depuis maintenant un an, son lot de bouleversements au quotidien. Nos journalistes continuent de redoubler d’efforts pour poser les bonnes questions à ceux qui nous gouvernent, pour vous donner l’heure juste sur ce qui se passe sur le terrain et répondre à vos interrogations. L’importance de notre mission d’information est plus concrète que jamais, et l’impact de celle-ci tangible, chaque jour. Alors que nous soulignons l’an 1 de cette difficile pandémie, voici comment cinq reportages ont fait changer les choses.

La presse



Les résidences classées rouge - 14 avril 2020

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Chaque jour depuis presque un an, le gouvernement du Québec publie une liste des résidences pour aînés touchées par la COVID-19, avec le nombre de résidants infectés et le nombre de décès. Cela fait désormais partie de notre quotidien. Pourtant, au printemps, Québec gardait ces informations secrètes.

C’est La Presse qui a dévoilé pour la toute première fois la « liste rouge » des CHSLD au grand public. Nos journalistes ont mis la main sur le document grâce à des sources confidentielles qui estimaient qu’elle était hautement d’intérêt public et que les familles des résidants avaient le droit de savoir ce qui s’y passait. Des sources indépendantes l’ont par la suite authentifiée.

Bien que le document contienne certaines erreurs et évoluait au quotidien, La Presse a estimé qu’il était de son devoir de le diffuser. Notre équipe s’est aussi rendue sur le terrain pour parler à des employés et comprendre ce qui s’y passait.

Impact : Dès le jour de la publication, le premier ministre François Legault s’est engagé en conférence de presse à publier chaque jour la liste des CHSLD où la situation est critique. Le ministère de la Santé s’en charge depuis.

Relisez le reportage d’Ariane Lacoursière, Gabrielle Duchaine, Marie-Ève Morasse et Patrick Lagacé.

Cadre au public, propriétaires au privé - 7 octobre 2020

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Des cadres du réseau de la santé ont fondé une agence de placement de personnel qui jouit d’importants contrats publics, a appris La Presse au moment où le réseau s’arrache les renforts nécessaires pour affronter la deuxième vague de la COVID-19.

Impact : À la suite des révélations de La Presse, un cadre du réseau de la santé ne peut désormais plus détenir une participation dans des agences de placement de personnel.

Relisez le reportage de Philippe Teisceira-Lessard, Caroline Touzin, Tommy Chouinard et Fanny Lévesque

Droit dans le mur - 26 octobre 2020

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Le reportage Le Québec s’en va « droit dans un mur ». C’est la sonnette d’alarme que tirait le reportage de La Presse sur l’hébergement et les soins à domicile prodigués aux personnes âgées, qui comptent actuellement pour moins de 20 % de la population du Québec.

Dans dix ans, les aînés formeront plus du quart de la population. Or, tant en matière de places en CHSLD que de suivis à domicile, le Québec fait piètre figure, comme l’a démontré notre reportage.

Le nombre d’usagers aînés desservis à domicile est au même niveau qu’en 2012, malgré des réinvestissements faits au cours des dernières années. Les reportages mettaient en valeur nombre d’exemples frappants et bouleversants d’aînés suivis de façon déficiente et de proches complètement dépassés par la tâche.

Impact : La série a si bien soulevé les faiblesses de notre offre en soins à domicile que le gouvernement a réinvesti près de 100 millions dans ce secteur dans les semaines qui ont suivi le reportage.

Relisez le reportage de Katia Gagnon.

Un masque québécois testé, approuvé, louangé… mais bloqué - 11 janvier 2021

PHOTO FOURNIE PAR DORMA FILTRATION

Notre chroniqueur Yves Boisvert a révélé qu’un masque développé au Québec tardait à recevoir son homologation en raison du zèle d’un fonctionnaire de la CNESST.

Impact : La chronique a fait réagir le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale Jean Boulet, qui a annoncé son homologation. Le gouvernement en a même commandé 40 000 unités en février pour une valeur de 1,8 million de dollars.

Relisez la chronique d’Yves Boisvert

La bataille de Montréal - Mai 2020

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

De toutes les villes canadiennes, Montréal a été la plus touchée par la COVID-19 lors de la première vague du printemps. Pourquoi? Grâce à une enquête fouillée durant laquelle plus de soixante personnes ont été interrogées, une équipe de quatre journalistes de La Presse a notamment mis au jour le fait que la gestion de la santé publique à Montréal était morcelée et inefficace.

L’enquête a causé une commotion à Québec. Plusieurs se sont notamment demandé si la crise n’aurait pas dû être gérée de Montréal plutôt que de la capitale.

Impact : Dans les jours suivant la publication du dossier, Québec a créé un nouveau comité pour assurer une meilleure coordination de la santé publique à Montréal. Cette structure est toujours active aujourd’hui. La sous-ministre adjointe à la santé, Dominique Savoie, a été mandatée pour faire la lumière sur la crise montréalaise. Son rapport, rendu public durant l’été, reprenait des éléments soulevés par l'enquête.

Relisez l’un des reportages de l’enquête signée Katia Gagnon, Gabrielle Duchaine, Ariane Lacoursière, Caroline Touzin et Martin Tremblay.