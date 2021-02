Vous voyez les signatures de nos journalistes, éditorialistes, photographes et chroniqueurs. Or, des dizaines d’artisans de l’ombre travaillent chaque jour à soutenir le journalisme de qualité. Ils sont aux finances, aux ventes ou à la technologie et ont tous à cœur la mission de La Presse. Faites connaissance avec John Payne, responsable de l’assurance qualité chez Nuglif, une filiale de La Presse qui gère le développement technologique.

Son métier

« La communication dans mon domaine est extrêmement importante, car 90 % des erreurs proviennent d’une mauvaise compréhension des besoins plutôt que d’un mauvais travail. Je dois également m’assurer de faire appliquer les procédures et de veiller à ce qu’elles demeurent légères et efficaces. Lorsque je lis les commentaires positifs des lecteurs sur nos applications, je sens que j’y ai un peu contribué.

Nos produits, notre mission, la marque et les gens me motivent chaque jour à venir travailler. Mon travail est axé sur l’efficacité et la prise de responsabilité de chacun face à la qualité de nos produits. Car l’assurance qualité n’est pas que dans la validation de multiples fonctionnalités. Mais bien dans le processus de travail et la communication également. Lorsque chaque personne est consciente de sa propre implication dans la qualité finale du produit, ça se passe toujours beaucoup mieux.

La curiosité est une bonne aptitude à avoir pour faire mon boulot. Apprendre facilement et être ouvert aux compromis sont encore plus nécessaire que d’avoir des connaissances approfondies, car les technologies changent continuellement. La rigueur et l’honnêteté intellectuelle ainsi que beaucoup d’humilité sont essentielles aussi. Lorsque personne n’entend parler du responsable de l’assurance qualité, c’est que le travail a été bien fait! »

Ce qui le rend le plus fier

« Mon équipe, leur dévouement et l’amour qu’ils apportent à nos produits me rendent très fier. Ils ne font pas que suivre les directives et ils n’hésitent jamais à proposer de meilleures solutions lorsque c’est nécessaire. La bonne attitude de la direction aide aussi à la discussion, aux remises en question et à l’amélioration continue. »