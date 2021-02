La Presse relance son programme de bourses de la diversité à l’été 2021 afin de promouvoir celle-ci au sein des professions de journaliste et de photojournaliste. La période de candidature est maintenant ouverte.

La Presse

Avec cette initiative, La Presse souhaite stimuler le journalisme auprès des minorités visibles, ethniques ainsi que chez les autochtones. Nous souhaitons aussi que notre équipe rende compte du caractère multiculturel et multiracial de la société québécoise. Notre salle de rédaction doit englober une multitude de cultures, de groupes ethnoculturels et linguistiques, de genres, d’orientations sexuelles, de groupes d’âge et de religions.

La Presse offrira 4 bourses de 3000 $ accompagnées d’un stage d’une durée de 4 semaines à l’été 2021. Trois de ces bourses sont réservées à de futurs journalistes. La quatrième bourse sera offerte à un futur photoreporter.

Ces bourses sont spécifiquement destinées aux minorités visibles, ethniques ainsi qu’aux autochtones. Les personnes choisies seront accompagnées d’un ou de plusieurs journalistes durant toute la durée du stage.

Cette bourse permettra aux stagiaires d’œuvrer dans l’une des salles de rédaction parmi les plus innovantes. Ce sera l’occasion de travailler dans un environnement réel, de s’initier aux rudiments du métier de journaliste ou de photographe et de publier des articles ou des photos sur l’une de nos nombreuses plateformes.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRECHETTE, LA PRESSE Marissa Groguhé a fait partie de la première cohorte des boursiers de la diversité La Presse en 2017. Elle est aujourd’hui journaliste à la section des arts.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Mayssa Ferah a obtenu une bourse de la diversité en 2019. Elle est maintenant journaliste aux actualités générales. 1 /2



Critères d’admission en journalisme :

Être inscrit dans un programme universitaire à la session d’automne 2021 ou être diplômé entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2021 ;

Ne pas être un professionnel du journalisme ou des communications (relationniste, attaché de presse, etc.). Est considérée comme un professionnel une personne qui tire la majorité de ses revenus du journalisme ou des communications ;

Être citoyen canadien ou résident permanent ;

Ne pas avoir déjà été stagiaire à La Presse ;

Être membre d’une minorité visible (c’est-à-dire les personnes autres que les Autochtones, qui ne sont pas de couleur blanche) ; ou être membre d’une minorité ethnique (c’est-à-dire les personnes autres que les Autochtones et les personnes d’une minorité visible, dont la langue maternelle n’est ni le français, ni l’anglais) ; ou être un Autochtone (les Autochtones sont réputés être des Indiens, des Inuits ou des Métis du Canada).

Critères d’admission en photographie :



Ne pas avoir exercé la profession de photographe de presse à temps plein au cours de la dernière année (si vous avez publié des piges, vous êtes admissibles) ;

Ne pas être un professionnel des communications (relationniste, attaché de presse, etc.).

Être citoyen canadien ou résident permanent ;

Ne pas avoir déjà été stagiaire à La Presse ;

Être membre d’une minorité visible (c’est-à-dire les personnes autres que les Autochtones, qui ne sont pas de couleur blanche) ; ou être membre d’une minorité ethnique (c’est-à-dire les personnes autres que les Autochtones et les personnes d’une minorité visible, dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais) ; ou être un Autochtone (les Autochtones sont réputés être des Indiens, des Inuits ou des Métis du Canada).

Envoyer un dossier de candidature contenant :



Une lettre de motivation de 500 mots maximum vous présentant, détaillant vos ambitions professionnelles, les secteurs d’actualités préférés et les compétences que le candidat espère acquérir à La Presse ;

Un maximum de trois (3) articles publiés (la publication d’un article n’est pas un critère d’admission et ce point est facultatif) OU un portfolio avec vos photos.

Votre curriculum vitae ;

La période de candidature s’ouvre dès maintenant. Les candidats ont jusqu’au 2 avril 2021 pour nous soumettre leur dossier par courriel à l’adresse suivante : GESTIONCAPITALHUMAIN@LAPRESSE.CA