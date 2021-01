Voilà maintenant 10 mois que la pandémie a bouleversé nos habitudes, notre travail, notre famille et notre vie en société. Les sources de stress se multiplient comme jamais, mais il existe des trucs pour mieux l’affronter. Comment se prémunir face au stress dans le contexte actuel ? Quelles stratégies devons-nous utiliser pour traverser les prochains mois en restant en santé ?

La Presse

Pour en discuter, La Presse a invité Sonia Lupien, directrice du Centre d’études sur le stress humain de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal et professeure titulaire au Département de psychiatrie de l’Université de Montréal. Cette rencontre sera animée par la journaliste Véronique Lauzon.

La rencontre aura lieu le jeudi 28 janvier à 20 h en direct sur lapresse.ca et sur la page Facebook de La Presse.

Vous pouvez dès maintenant poser vos questions en nous écrivant. Vous pourrez aussi poser vos questions en direct lors de la diffusion.

Mme Lupien étudie le mécanisme du stress, son effet sur la performance et la mémoire depuis plus de 20 ans. Son expertise aide à démystifier et à comprendre le stress. Cette approche sert à mieux contrôler la réponse au stress et à cesser de subir les effets sur son corps et son cerveau.

Sonia Lupien détient un doctorat en neurosciences de l’Université de Montréal et est chercheure scientifique. Elle a fait ses études postdoctorales à l’University of California in San Diego et à la Rockefeller University de New York.

Elle vient de publier une nouvelle édition de son livre « Par amour du stress » aux Éditions Va Savoir. Ce livre propose une nouvelle approche face au phénomène du stress en mettant de côté de nombreuses idées préconçues.