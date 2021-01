Notre équipe

Hervé Mensah, directeur en intégration, analytique et science de données

Vous voyez les signatures de nos journalistes, éditorialistes, photographes et chroniqueurs. Or, des dizaines d’artisans de l’ombre travaillent chaque jour à soutenir le journalisme de qualité. Ils sont aux finances, aux ventes ou à la technologie et ont tous à cœur la mission de La Presse. Faites connaissance avec Hervé Mensah, directeur en intégration, analytique et science de données.