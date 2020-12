Vous voyez les signatures de nos journalistes, éditorialistes, photographes et chroniqueurs. Or, des dizaines d’artisans de l’ombre travaillent chaque jour à soutenir le journalisme de qualité et ont tous à cœur la mission de La Presse. Faites connaissance aujourd'hui avec Isabelle Gonthier, journaliste au pupitre web depuis 2012.

Son travail

« Le pupitre web a comme principale tâche d’alimenter le site web et l’application mobile. Les textes proviennent généralement de nos journalistes et des fils de presse. Lorsqu’un évènement de dernière heure tombe, il nous arrive d’écrire quelques paragraphes pour avoir rapidement la nouvelle en ligne. Nous commençons par relire les textes, les corriger, les modifier et les adapter. Ensuite, nous devons trouver un titre, choisir la photo principale et enrichir le contenu avec des éléments pertinents (photos secondaires, citation, vidéo, tweet, etc.). Une fois que l’article est monté, nous décidons quelle place lui accorder (manchette, sous-manchette).

Nous sommes également responsables de l’envoi des alertes. La rapidité d’envoi peut entraîner une vague de visites sur nos plateformes.

Il y a aussi des pupitreurs affectés à la vidéo. Il faut trouver des images des nouvelles de dernière heure et vérifier ce qui se passe sur les réseaux sociaux. À l’aide d’un logiciel, nous faisons le montage et rédigeons le texte qui l’accompagne. »

Ce qui la rend fière

« J’adore les évènements que l’on suit en direct ou les grosses nouvelles qui tombent sans prévenir pour la fébrilité qui s’en dégage. Les soirées électorales dans la salle de rédaction sont aussi des moments particuliers. L’atmosphère qui y règne ne se produit pas souvent. Le travail d’équipe est au niveau maximal. C’est aussi toujours agréable d’être les premiers à envoyer une alerte et battre les concurrents!

Aussi fou que ça puisse paraître, j’ai été influencée par les séries Lance et Compte et Scoop dans le choix de mon métier. J’étais jeune et j’ai « allumé » sur le fait que le métier de journaliste combinait ma passion pour le sport et l’information.

J’aime bien travailler dans l’ombre. Je pense avoir plus de plaisir à travailler à la production, dans différentes sections, que de couvrir un beat. J’adore faire des recherches pour trouver un extrait précis, une publication sur les réseaux sociaux ou une photo mentionnée dans un article.

La Presse est un média qui jouit d’une grande notoriété et qui offre de l’information de qualité. Le produit final est un effort collectif auquel j’aime contribuer. »

Les qualités requises pour être un bon pupitreur

« Je crois que les pupitreurs doivent avoir une bonne culture générale et être curieux. Nous sommes appelés à travailler dans plusieurs sections et c’est bon de se tenir au courant de l’actualité, peu importe la section à laquelle nous sommes affectés. Un exemple, pouvoir reconnaître des individus sur des photos et faire des liens entre des évènements. La connaissance du français est un atout extrêmement important, car nous sommes souvent le dernier filtre avant la publication. Il faut aussi pouvoir travailler sous pression. Quand « ça déboule », il faut agir rapidement, être précis et éviter les erreurs. Enfin, la rapidité d’exécution et la capacité à travailler en équipe sont essentielles. »