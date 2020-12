Le Jour de l’an est l’occasion parfaite pour faire des bilans. Comme chaque année, les artisans de La Presse vous proposent pour l’occasion une édition spéciale de La Presse+.

L’année qui se termine a été éprouvante à plusieurs niveaux. Afin de conserver malgré tout quelques bons souvenirs de 2020, l’équipe de la rédaction mettra de l’avant des reportages, publiés au cours des 12 derniers mois, qui font du bien, qui apaisent ou encore qui donnent de l’espoir.

De l’actualité aux affaires, en passant par les arts et le sport, vous y retrouverez des chroniques, des entrevues, des dossiers et des profils de personnalités publiques et de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Il sera question de résilience, d’engagement, de solidarité et d’innovation.

Avec cette édition spéciale, La Presse vous propose de débuter l’année 2021 sur une note inspirante.