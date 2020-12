L’Agence du revenu du Canada a octroyé à La Presse son statut d’organisation journalistique enregistrée. Ainsi, les contributions à La Presse de plus de 20 $ annuellement faites en 2020 peuvent désormais faire l’objet d’un reçu fiscal.

Vous avez opté pour une contribution mensuelle à La Presse?

Pour recevoir votre reçu officiel de don, vous devez obligatoirement mettre à jour dans votre compte vos informations relatives à votre adresse postale. Ces informations sont obligatoires, selon les normes de l’Agence de revenu du Canada, à la délivrance d’un tel reçu.

Pour ce faire, vous n’avez qu’à cliquer ici pour remplir les champs de cette section, puis à toucher le bouton Enregistrer.

Si vous n’êtes pas connecté, vous devez le faire à l’aide du courriel et du mot de passe que vous avez utilisés lors de la création de votre compte pour faire votre contribution. Vous avez oublié votre mot de passe? Cliquez ici pour le modifier.

Vous avez opté une contribution unique à La Presse?

Si vous avez effectué une contribution unique en 2020, vous n’avez pas eu l’obligation de vous créer un compte comme contributeur. La Presse vous fera donc parvenir par courriel, en janvier 2021, les instructions pour compléter vos informations relatives à votre adresse postale. Ces instructions seront envoyées à l’adresse courriel que vous avez utilisée pour faire votre contribution.

Pour recevoir votre reçu officiel de don, vous devez obligatoirement remplir vos informations relatives à votre adresse postale. Ces informations sont obligatoires, selon les normes de l’Agence de revenu du Canada, à la délivrance d’un tel reçu.

Quand recevrez-vous votre reçu fiscal?

Un reçu global à des fins fiscales vous sera envoyé par courriel à l’adresse utilisée pour faire vos contributions au courant du mois de février 2021. Ce reçu comprendra toutes vos contributions admissibles de l'année 2020.

Comment le reçu de charité vient-il modifier le montant de votre don?

Votre don à La Presse en 2020 vous permet dorénavant d’obtenir un crédit d’impôt. Voici quelques exemples, à titre indicatif, d’une estimation du coût réel après déduction fiscale d’un don à La Presse*.

Il s’agit donc d’une occasion d’initier ou de renouveler votre engagement pour nous aider à poursuivre notre mission d’offrir un journalisme de qualité accessible gratuitement au plus grand nombre. Dans un monde de plus en plus numérique, il s’agit d’un rouage essentiel qui permet des débats respectueux et éclairés au sein de la société.

Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur votre appui, au bénéfice de tous. Ce geste est fort louable et nous sommes reconnaissants de votre apport à la mission essentielle de La Presse.

*Ces calculs sont basés sur un revenu imposable de 75 000 $ annuellement, supposant qu’aucun autre don n’a été fait et que les contributions mensuelles ont été effectuées pendant toute l’année fiscale. Ils sont basés sur le taux de crédit d’impôt 2020 et constituent uniquement des estimations.