Une plongée dans l’univers de la direction de la protection de la jeunesse. Découvrez notre balado en trois épisodes.

Katia Gagnon

La Presse

Martin Tremblay

La Presse

Épisode 1 : Le tsunami Granby

En avril 2019, une fillette de 7 ans meurt chez son père, à Granby. Elle aurait été maltraitée, ligotée et affamée par le père et sa conjointe. Pourtant, cette enfant était suivie depuis sa naissance par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Comment un tel drame a-t-il pu se dérouler sous la supervision des services sociaux ? Depuis, les cas problématiques impliquant la DPJ se sont multipliés : une fillette est morte à Québec et deux bambins à Wendake alors que des signalements avaient été faits aux services sociaux. En partant de la tragédie de Granby, qui a bouleversé le Québec, le réalisateur Martin Tremblay et la journaliste Katia Gagnon, qui couvre la DPJ depuis près de 15 ans, se posent une question fondamentale : la DPJ, un organisme créé il y a 40 ans, a-t-elle perdu son âme ? En attente de la présentation du rapport de la commission Laurent, qui doit réformer la DPJ, suivez-les dans cette quête.

0:00 0:00 Couper le son

Pour écouter cette balado sur les plateformes externes de baladodiffusion :

· Google podcast

· Apple podcast

· Spotify

Épisode 2 : Chez la p’tite

Granby, 2019. Une grand-mère tient sa petite-fille dans ses bras à l’hôpital. La petite va mourir. À travers le récit bouleversant de cette femme, qui a eu la garde de sa petite-fille pendant quatre ans, Katia Gagnon et Martin Tremblay plongent au cœur du drame de Granby. En attente de la présentation du rapport de la commission Laurent, chargée de réformer la DPJ après cette tragédie, faites avec eux l’autopsie d’un drame qui a secoué le Québec. Et qui pose une question fondamentale : la DPJ a-t-elle perdu son âme ?

0:00 0:00 Couper le son

Pour écouter cette balado sur les plateformes externes de baladodiffusion :

· Google podcast

· Apple podcast

· Spotify

Épisode 3 : Une rivière de larmes

Jade, Kevin, Krystel et Jessica sont quatre enfants de la DPJ. Pendant des années, ils ont été placés, en famille d’accueil, en foyer, en centre de réadaptation. Ils sont probablement les mieux placés pour répondre à une question dérangeante : l’État québécois passe-t-il le test des compétences parentales ? À cœur ouvert, ils se confient sur les déplacements, les déchirements, les fugues, l’itinérance. « J’ai une rivière de larmes à l’intérieur », résume l’un d’eux, faisant écho aux résultats d’une grande étude qui a examiné le devenir de ces enfants de l’État.

0:00 0:00 Couper le son

Pour écouter cette balado sur les plateformes externes de baladodiffusion :

· Google Podcasts

· Apple Podcasts

· Spotify