Vous regardez en ce moment la plus grande salle de nouvelles francophone en Amérique du Nord. La Presse, fondée en 1884, est un média de référence dont les contenus se déclinent gratuitement sur plusieurs plateformes numériques : La Presse+ (tablettes), l’application mobile (téléphones) et lapresse.ca (web). Récipiendaire de nombreuses distinctions pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse est également reconnue pour ses séries et dossiers de fond, ainsi que pour le large espace qu’elle consacre aux débats.

Photos d'archives

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Salle de la rédaction de La Presse 1898-1900. À partir de la gauche sur la 2e rangée du bas : Arthur Berthiaume (fils de Trefflé), 5e Arthur Dansereau (dit le « boss », directeur politique) , 6e Jules Helbronner (rédacteur en chef), 7e Trefflé Berthiaume (président et propriétaire)

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Illustration parue le samedi 3 septembre 1910 dans le journal La Presse décrivant la salle de rédaction. À gauche, le bureau du chef de l'information. À droite, le bureau des télégraphistes et de la correspondance. Dessin de l'artiste de La Presse

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Des typographes au travail. Il y avait trente-quatre linotypes à cette époque. La composition se fait à la main et à la machine. 31 juillet 1925

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Dans l’édifice de la rue Saint-Laurent, les vieilles rotatives s’activaient à heure fixe en fin de soirée pour imprimer le journal du lendemain.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE La salle de rédaction de La Presse en 1959

PHOTO ROBERT NADON, LA PRESSE Les employés s'affairent pour la soirée électorale dans la salle de rédaction de La Presse. 25 juin 1968

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Les dactylo côtoient les écrans cathodiques du système ATEX, premier système informatique à la rédaction. Début des années 1980

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La salle de rédaction de La Presse au 3e étage. 12 novembre 2010

Qui se trouve dans cette salle?

1er niveau : des journalistes couvrant la justice, les faits divers, la politique, les sports et l’économie. Une équipe de dix enquêteurs travaille également pour dénicher des exclusivités et des histoires qui changeront la société d’aujourd’hui et de demain.

2e niveau : des journalistes couvrant la culture, la société, les voyages, la maison et la gastronomie. Des graphistes et des pupitreurs qui s’occupent de mettre en écran le travail de leurs collègues partagent cet étage.

3e niveau : les employés de Nuglif, responsables du développement technologique.

En tout, plus de 250 personnes travaillent ensemble chaque jour dans cette salle de rédaction.

La salle de rédaction de nos jours

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Photo de famille de la salle de rédaction de La Presse. 7 septembre 2016

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Nos chroniqueurs dans la salle de rédaction : Patrick Lagacé, Yves Boisvert et Rima Elkouri. 20 décembre 2018

PHOTO ANDRE PICHETTE, LA PRESSE Équipe de production au travail : pupitreurs, graphistes, réviseurs. 9 avril 2018

Téléchargez gratuitement notre application mobile sur l'App Store et le Google Play Store. Pour renseignements : application.lapresse.ca

La Presse appartient à la Fiducie de soutien à La Presse. Le rôle de la fiducie consiste à préserver la mission du journal et à s'assurer que tous les fonds recueillis auprès des donateurs et tous les bénéfices générés par les activités commerciales soient réinvestis dans les opérations de La Presse, avec pour objectif ultime de produire une information de qualité. Pour soutenir le journalisme de qualité : jesoutiens.lapresse.ca