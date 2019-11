L’année 2019 vue par La Presse

Patrick Lagacé animera cette soirée où près de vingt journalistes et chroniqueurs de La Presse vous raconteront comment ils ont vécu l’année 2019 à travers des anecdotes inédites, vous donnant ainsi un accès privilégié aux coulisses de leur métier. Avant la représentation, photographes, directeurs de l’information, graphistes et journalistes seront disponibles pour échanger et répondre à vos questions lors d’une séance non statutaire de réseautage.