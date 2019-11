Des journalistes et chroniqueurs de La Presse rencontrent des autrices et des auteurs qui les passionnent. Une belle occasion d’échanger avec ceux et celles qui marquent l’actualité.

LA PRESSE

Jeudi 21 novembre à midi : Les correspondances amoureuses, à l’heure d’Instagram. La journaliste de La Presse Silvia Galipeau rencontre Morgane Ortin, l’auteure du compte Instagram Amours Solitaires et du livre du même nom (édition Albin Michel). Avec Benoit Mélançon, professeur au département de langue française de l’Université de Montréal, elles discuteront de cette épineuse question : les lettres d’amour existent-elles encore ?

Vendredi 22 novembre à midi : Anatomie d’un succès. Nathalie Collard rencontre Kevin Lambert, auteur d’un roman dont le succès ne se dément pas, un an après sa parution au Québec, Querelle de Roberval (édition Héliotrope).

Samedi 23 novembre à midi 30 : La chroniqueuse de La Presse Chantal Guy rencontre Marie-Andrée Lamontagne, auteure de la colossale biographie d’Anne Hébert : Anne Hébert, vivre pour écrire (édition Boréal). Une œuvre monumentale, et indispensable, de la saison littéraire.

Dimanche 24 novembre à midi : Écrire le journalisme. Avec Partir pour raconter (éditions Boréal), la journaliste Michèle Ouimet fait le passionnant récit des grands reportages qui l’ont menée du Rwanda au Pakistan pour La Presse. Avec La critique n’a jamais tué personne (éditions La Presse), Nathalie Petrowski raconte quant à elle une foisonnante carrière de journaliste culturelle, entamée au Journal de Montréal, puis au Devoir, et enfin à La Presse, qu’elle a quitté l’an dernier. Ensemble, Michèle Ouimet et Nathalie Petrowski raconteront leur passion pour le journalisme.