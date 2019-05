Objectif: 5 millions par année

Depuis janvier dernier, vous avez été plus de 23 500 lecteurs à faire une contribution unique ou mensuelle. Vous êtes nombreux à avoir appuyé La Presse et formez en quelque sorte une communauté de soutien. Grâce à vous, nous avons réussi à amasser près de 1,7 million. Un immense merci pour ce geste sans précédent !

Vos dons nous donnent confiance, nous confirment que vous avez le journalisme de qualité à coeur et que vous souhaitez contribuer à assurer la pérennité de l'institution qu'est La Presse.

Soutenir le journalisme, une communauté à bâtir

Fort de l'enthousiasme démontré par nos lecteurs depuis le début de l'année, nous croyons pouvoir élargir le mouvement de soutien à La Presse. Nous avons bon espoir d'atteindre notre grand objectif : amasser à terme 5 millions par an en contributions de la part de nos lecteurs.

Cinq millions par année, c'est 42 000 lecteurs qui s'engagent à donner 10 $ par mois. Ou, autrement dit, 42 000 personnes qui permettent au plus grand nombre, grâce à leur contribution, de s'informer, d'accéder à des contenus riches et à du journalisme de qualité - et ce, gratuitement. À l'époque du journal papier, vous étiez au-delà de 250 000 à payer un abonnement à La Presse et nous espérons que vous voudrez à nouveau appuyer notre quotidien, cette fois sur une base volontaire.

Notre vision d'un modèle adapté aux nouvelles réalités de marché

Notre vision d'un modèle moderne s'appuie sur une diversification de nos sources de revenus, soit les revenus publicitaires, les contributions des lecteurs, les sommes versées à la Fondation La Presse et l'aide publique. D'autres produits et expériences qui apporteront de la valeur aux lecteurs sont également en élaboration afin de créer des revenus additionnels pour La Presse. Diverses offres payantes sont à l'étude, mais sachez que nous avons la ferme volonté de maintenir la gratuité pour le contenu journalistique.

Nous croyons que l'information est un bien public qui doit être accessible au plus grand nombre de lecteurs, peu importe leurs moyens financiers. Car dans un monde en plein bouleversement, il est plus nécessaire que jamais que l'ensemble de la population ait accès à une information produite par des journalistes crédibles, responsables et rigoureux ainsi qu'à des débats d'idées diversifiés et respectueux des individus.

Nous croyons que grâce à votre aide, ce modèle nous permettra de poursuivre notre mission, soit de produire au quotidien une information de qualité, crédible et rigoureuse.

Nos engagements

Dans un tel contexte, nous prenons des engagements clairs envers nos lecteurs : réinvestir la totalité des sommes reçues dans la poursuite de notre mission et publier chaque année un rapport de nos activités.

Merci à vous de croire au journalisme de qualité et de nous permettre de poursuivre notre mission.