Un Martini ? » propose le président. « Juste un petit peu », répond le Roi dans un impeccable français mâtiné d’accent british.

Jeudi 21 septembre, 19 heures. À l’Élysée, l’instant n’est plus aux séances de travail. Le couple ­présidentiel accueille Leurs Majestés pour une dernière entrevue dite « informelle ». L’occasion de quelques au revoir et d’une visite du Palais. Les châteaux, Charles III et Camilla en ont pourtant l’habitude. Mais aucun ne ressemble à celui-ci, où boiseries et dorures côtoient tapis contemporains et tableaux abstraits. À Buckingham ou à ­Balmoral, on n’a jamais osé la modernité. Le président et le Roi marchent devant, la première dame et la reine suivent. Ils traversent les ­différents salons, celui des Tapisseries, des Ambassadeurs…

PHOTO ALVARO CANOVAS, PARIS MATCH Entre les deux premières dames, une complicité immédiate. Dans le salon des Fougères, où Brigitte Macron a installé son bureau à l’Élysée, le 21 septembre.

PHOTO ALVARO CANOVAS, PARIS MATCH Une joyeuse décontraction dans l’aile Madame de l’Élysée. Dans le boudoir d’Argent, le 21 septembre. 1 /2



Les deux femmes s’arrêtent un instant dans le salon des Fougères, où, depuis 2017, Mme Macron a ­aménagé son bureau. La première dame désigne une photo sur laquelle elle pose avec le président et ses sept petits-enfants. « Ils ont presque le même âge que les miens », remarque Camilla. Dans le boudoir d’Argent, Emmanuel Macron montre à ses invités un fac-similé de la lettre d’abdication de ­Napoléon Ier, signée le 22 juin 1815, après la défaite de ­Waterloo, un des derniers ­épisodes d’une longue rivalité entre nos deux pays.

Si ce boudoir est de taille modeste, il regorge d’histoires et d’anecdotes croustillantes, que le président de la République prend plaisir à raconter. Il explique que, dans cette pièce, son lointain prédécesseur Félix Faure succomba après un orgasme fatal dans les bras de la demi-mondaine Marguerite Steinheil. Et cite en français le prêtre qui, appelé à la hâte pour les derniers sacrements, aurait alors demandé avant d’entrer : « Le président a-t-il toujours sa connaissance ? – Non, monsieur l’abbé, elle est sortie par l’escalier de service », soulevant la royale hilarité.

PHOTO PARIS MATCH Arrivée à la mairie de Bordeaux le 22 septembre. Le public loue sa décontraction et son humour.

PHOTO PARIS MATCH Un voyage en tramway, ça change de la Bentley. Prochain arrêt : place de la Bourse.

PHOTO PARIS MATCH Sous l’œil de l’expert... en fromage. Au village d’artisans installé place de la Bourse.

PHOTO PARIS MATCH « Cheers ! » Dégustation d’un millésime 2005 dans le domaine château Smith Haut Lafitte, à Martillac. Avec Florence Cathiard, la propriétaire.

PHOTO PARIS MATCH Un séjour sous la pluie... mais dans la bonne humeur. Camilla aussi fait l’unanimité. 1 /5









Aussi placide qu’il pourrait paraître, Charles III ne se retient jamais de rire. On sent, entre ces deux couples, au-delà d’un lien de respect, une véritable amitié. Ils partagent de nombreux goûts, à commencer par une vive passion pour la littérature. Ainsi, la veille, au moment de l’échange des présents, dans le salon des Portraits, le président et son épouse ont offert à Charles III une édition originale des « Racines du ciel », de Romain Gary, prix Goncourt 1956, dont le thème central est la protection de la nature. Et à Camilla, la première édition anglaise de Cent mille milliards de poèmes, de Raymond Queneau, une édition bilingue des Contes de ma mère l’Oye, de Charles Perrault, et une autre des Fables de Jean de La Fontaine.

Après avoir partagé un dernier verre – du vin rouge pour la reine, et un Martini, donc, pour le Roi –, il est temps de se quitter. Sur le perron de l’Élysée, Emmanuel Macron se permet d’embrasser Camilla, et Brigitte Macron de faire de même avec Charles III, ce dont quelques esprits grognons s’offusqueront. Mais l’époque a changé… Le corps du monarque a perdu de son caractère sacré. Dans leur Bentley Royal State Limousine – qui a aussi fait le voyage depuis le Royaume-Uni –, le Roi et la reine se retournent pour adresser un dernier bye-bye au couple présidentiel, qui agite les mains comme s’il quittait des amis. Les Macron peuvent sourire : cette visite est une réussite.

PHOTO PARIS MATCH Dans le décor baroque sculpté par le Roi-Soleil, les deux couples tant attendus font une entrée solennelle. 20 h 05, mercredi 20 septembre, sous les fenêtres de la chambre du Roi.

Elle a pourtant failli commencer par un terrible incident. Dès l’arrivée sur le sol français, et plus exactement sur le tarmac de l’aéroport d’Orly, un coup de vent a manqué de soulever la jupe, visiblement mal lestée, de Camilla, et de dévoiler… les ­dessous de la couronne. On en oublierait ce rose layette, au cœur des premières conversations, choisi comme un hommage à ­Élisabeth II qui, lors de sa dernière venue à Paris, avait porté un tailleur comparable. Le fantôme de la regrettée souveraine, disparue il y a tout juste un an, a plané sur ce voyage. Comment ne pas la revoir déambulant entre les orchidées du marché aux fleurs de l’île de la Cité, rebaptisé à son nom en 2014 ? Mêmes parapluies transparents, mêmes sourires affables pour les commerçants. Dans son ­discours ­prononcé lors du dîner à Versailles, Charles III a plus d’une fois évoqué le souvenir de sa chère maman, conforté par le ­président de la République : « Vous savez quelle affection le peuple français a portée à Élisabeth II, votre mère, tout au long de sa vie et de son règne. Et combien il a partagé la peine du peuple britannique dans le deuil. »

PHOTO PARIS MATCH Pour Charlotte Gainsbourg, arrivée en fanfare et d’autant plus remarquée qu’une bourrasque se joue de sa robe Saint Laurent.

PHOTO PARIS MATCH Sir Mick Jagger, le plus français des rockeurs, seigneur du château de Fourchette, en Touraine.

PHOTO PARIS MATCH À l’heure des drinks, l’acteur Hugh Grant, qui sera assis à côté de Brigitte Macron, et son épouse, Anna Eberstein.

PHOTO PARIS MATCH Carole Bouquet, souveraine dans une tenue griffée Chanel. 1 /4







On l’annonçait somptueuse, la réception versaillaise a tenu ses ­promesses. Ce mercredi soir, la galerie des Glaces était la plus étincelante vitrine de l’art de vivre à la française. Menu de fête, table longue de 62 mètres, fleurs par centaines et porcelaine de Sèvres… Avec un tel décor, l’ambiance aurait pu être guindée, il n’en a rien été. De l’avis général, elle était même décontractée. Pendant que le couple royal et le couple présidentiel assistaient, dans la ­chapelle royale, à un concert privé du jeune violoniste suédois Daniel Lozakovich, surnommé « l’archet prodige », les quelque 170 invités patientaient gaiement : Guillaume Gallienne, survolté, parlait de ses projets théâtraux ; Hugh Grant et son épouse prenaient des selfies dans le grand escalier ; mais la rencontre au sommet, que personne n’attendait, fut celle de Mick Jagger riant aux éclats avec le président du Sénat, Gérard Larcher… Quelques minutes plus tôt, un parfum de scandale soufflait sur le tapis rouge : Emma Mackey – jeune actrice de la série Sex Education et de Barbie – était huée par les photographes, pour son chewing-gum, mais surtout pour avoir refusé de poser devant eux. Charlotte Gainsbourg, dans une splendide robe noire signée Saint Laurent, affrontait seule l’impressionnante mise en scène. Son époux, Yvan Attal, retenu pour jouer une autre comédie… au théâtre Antoine. Mais la fille de Jane Birkin – à qui Charles III a rendu hommage, disant qu’elle était « la plus française des Britanniques » – a fait partie des « 12 privilégiés » à pouvoir discuter avec le couple royal. Et les autres ? « On a pu leur dire « bonne soirée ». Ça ne laisse pas un souvenir impérissable », souffle un déçu.

PHOTO SOAZIG DE LA MOISSONNIÈRE, PARIS MATCH La somptueuse galerie des Glaces. Avant le dîner, le discours d’Emmanuel Macron. Il sera assis entre Camilla et Charles.

PHOTO PARIS MATCH La chef Anne-Sophie Pic et sa brigade mettent la touche finale à leur entrée. Son « tourteau de casier et homard bleu, voile d’amandes fraîches » sera suivi d’un plat signé Yannick Alléno et d’un dessert créé par Pierre Hermé. 1 /2



Ce n’est pas le cas de la chef étoilée Anne-Sophie Pic, à qui revenait la charge de concocter l’entrée de ce dîner : « Quand j’ai vu les grands yeux bleus du Roi arriver vers moi, je n’ai pas oublié de faire ma petite révérence. Il a un regard très doux. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment magique », nous confie-t-elle, alors qu’elle n’est pas « encore redescendue de son nuage ». Cuisiner au château de Versailles était pour elle une grande première : « J’avais anticipé beaucoup de choses, mis à part l’émotion que j’aurais en arrivant dans les lieux. » Le défi technique était grand : des cuisines d’appoint avaient été installées dans la galerie de pierre haute, mais, à la ­dernière minute, Anne-Sophie Pic a décidé de déplacer ses assiettes dans l’appartement de la Reine, pour laisser de la place à ses confrères, les chefs Yannick Alléno et Pierre Hermé. Le problème, c’est que cette pièce est très sombre : « On a dû faire la dernière vérification des assiettes, avant d’envoyer, à la lumière des téléphones. » Peu avant minuit, le Roi et la reine se sont éclipsés, regagnant l’hôtel de ­Charost, rue du Faubourg-Saint-Honoré, la résidence officielle de l’ambassadrice du Royaume-Uni à Paris, où ils occupaient le ­deuxième étage durant ce séjour.

Jeudi 21 septembre. Charles III s’exprime devant les parlementaires réunis au Sénat. Une première historique, puisque si, en 2004, ­Élisabeth II avait célébré le centenaire de l’Entente cordiale avec un discours au palais du Luxembourg, elle l’avait prononcé dans la salle des Conférences et pas dans l’hémicycle. Quelques élus, qui voient là une violation de leur sanctuaire républicain, s’en offusquent, mais Gérard Larcher, lui, ne boude pas son plaisir. Il apprécie les traits d’esprit de Charles III, son élégance naturelle. Un exemple parmi d’autres : la veille, sous l’Arc de Triomphe, à l’heure de raviver la flamme du Soldat inconnu, le Roi arborait à sa boutonnière un bleuet de France au lieu du coquelicot, hommage traditionnel britannique aux anciens combattants. Même si la fleur venait spécialement de Grande-Bretagne… Un de ces détails dans lesquels la monarchie excelle, mais que seuls les plus attentifs auront pu remarquer.

Au cours de son séjour parisien, Charles III tenait plus que tout à se rendre au chevet de Notre-Dame.

En 2019, il s’était ému devant les images du terrible incendie, qui lui rappelait celui de Windsor, en 1992. Jeune prince de Galles, il avait assisté dans la cathédrale, le 12 novembre 1970, à l’hommage solennel au général de Gaulle. Sur le parvis, le couple royal écoute avec attention les artisans tailleurs de pierre qui restaurent les gargouilles. « On va quand même aller voir l’entrée de la cathédrale », suggère Emmanuel Macron, alors que la visite n’était prévue qu’aux abords.

PHOTO LAURENT BLEVENNEC, PARIS MATCH Sous l’Arc de Triomphe, le 20 septembre. Entorse au protocole alors que le président Macron pose la main sur Sa Majesté. Dans le ciel, une même palette pour la Patrouille de France et les Red Arrows.

Dernier engagement de la journée : au Muséum national d’histoire naturelle, le Roi retrouve le président de la République pour clôturer une table ronde entre chefs d’entreprise, ministres français et britanniques, sur le développement durable. On le sait, Charles III n’est pas venu faire de la politique. Il n’en a pas le droit. Mais la préservation de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique sont des combats qui dépassent sa fonction, tant il les défend depuis toujours. Ces sujets ont d’ailleurs été au cœur de son premier entretien avec Emmanuel Macron, le 20 septembre. Dans le salon Doré de l’Élysée, les deux hommes ont également évoqué, durant près d’une heure, la situation de l’Ukraine, la paix en Europe et l’Afrique.

Au troisième et dernier jour de la visite royale, Charles III et Camilla s’envolent pour Bordeaux. Afin de ne pas faillir à sa réputation, la plus anglo-saxonne des villes françaises – fief d’Aliénor d’Aquitaine, qui fut successivement reine des deux côtés de la Manche – accueille Leurs Majestés avec un crachin typiquement anglais, mais aussi une effervescence générale. Là encore, le programme se fait au pas de course : plantation d’un chêne dans les ­jardins de l’hôtel de ville, réception à bord d’une frégate, promenade en tramway, visite d’une forêt expérimentale… Le Roi et la reine n’ont pas le temps de souffler.

PHOTO PARIS MATCH Dernière étape de la visite, le vendredi 22 septembre, au château Smith Haut Lafitte. Après leur avoir présenté Cauda, l’un des deux lamas du domaine, la propriétaire Florence Cathiard leur ouvre les portes de ses chais.

PHOTO BENJAMIN GIRETTE, PARIS MATCH Dernière étape de la visite, le vendredi 22 septembre, au château Smith Haut Lafitte. Après leur avoir présenté Cauda, l’un des deux lamas du domaine, la propriétaire Florence Cathiard leur ouvre les portes de ses chais. 1 /2



Au château Smith Haut Lafitte, vignoble biologique et ultime étape de ce voyage, on se prépare depuis des semaines à la venue du couple royal. À quelques minutes de leur arrivée, la propriétaire, Florence Cathiard, nous confie être un peu stressée. Mais son mari, Daniel, fait preuve d’« un flegme tout britannique », plaisante-t-elle. Et il en faut pour gérer les imprévus. Comme la théière renversée par la dame d’honneur de la reine Camilla, arrivée quelques minutes avant le Roi pour se reposer. Heureusement, une théière de secours était prévue ! Les Cathiard avaient choisi pour la dégustation une bouteille millésimée de 2005, l’année de mariage du Roi et de la reine. « Il n’y a pas meilleure manière de terminer », s’enthousiasme Camilla, qui ne refuse jamais, paraît-il, un petit verre.

PHOTO PARIS MATCH Le moment du départ, sur le tarmac de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Seule exception à la règle de la ponctualité britannique, l’arrivée avec 30 minutes de retard à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, où les attendait le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Au moment de quitter notre sol, que retiendront-ils de ces trois jours de visite dans la tumultueuse République ? Ces « Vive le roi » si souvent scandés ? Une chose est sûre : Charles III aime la France autant que la France aime Charles III.