Il est des gestes qui ne trompent pas. Par exemple, loin des accueils guindés auxquels la cour d’Angleterre nous a habitués, les deux bises que, au pied de l’Arc de Triomphe, la reine Camilla a claquées sur les joues de Brigitte Macron. Même leurs époux se sont chaleureusement serré la main, ­multipliant les gestes tactiles d’amitié. La célèbre Entente cordiale, ravivée par le roi Édouard VII, autre souverain amoureux de Paris (et de ses plaisirs), semblait spontanément réactivée pour effacer les blessures du Brexit et sceller une fois de plus l’amitié franco-britannique.

Stéphane Bern Paris Match

Les gestes pleins d’élégance se sont succédé : si Brigitte Macron n’a rien pu faire pour la reine lorsque, place de l’Étoile, elle a dû lutter pour éviter que son chapeau (signé Philip Treacy) ne s’envole, sinon se féliciter de ne jamais en porter… elle qui les déteste, elle a pu voler à son secours à l’arrivée à Versailles, alors qu’un vent insolent chahutait la somptueuse cape Dior de la reine…

Les éditorialistes britanniques, peu suspects de francophilie et même parfois terribles ­lorsqu’il s’agit de critiquer les tenues de celle qu’ils ont longtemps qualifiée d’usurpatrice, n’avaient pas de superlatifs pour commenter ce geste de solidarité féminine. « Dans un moment de douceur, la première dame française a été photographiée en train d’ajuster l’audacieuse cape bleu marine de la reine Camilla », écrit l’un, tandis que le très sérieux Daily Telegraph évoque « un doux moment au château de Versailles lorsque Brigitte a aidé la reine Camilla à ajuster sa cape sur sa superbe robe Dior ». L’amitié naturelle, réelle, qui s’est tissée entre la reine et la première dame française ne cesse d’intriguer les observateurs alors que, déjà, au sortir de l’Élysée, on avait vu Brigitte Macron prendre la main de la reine pour l’aider à descendre les marches couvertes d’un tapis écarlate.

PHOTO SAMIR HUSSEIN, PARIS MATCH Parfaitement assorties, au château de Versailles, le 20 septembre. La première dame française ajuste la cape Dior de la reine Camilla.

PHOTO ZABULON LAURENT, PARIS MATCH Tailleur Vuitton pour la première dame, ensemble Fiona Clare pour la reine. Pas étonnant que La vie en rose soit l’une des chansons préférées de Charles III. À l’Élysée.

PHOTO JEANNE ACCORSINI, PARIS MATCH Dans la cour de l’Élysée, dernière confidence au moment des adieux. 1 /3





Mais c’est le sens de l’humour qui semble le lien le plus solide entre elles. Parfaite illustration, jeudi dernier, à la Bibliothèque nationale de France où Laurence Engel leur présentait quelques trésors de ses incroyables collections. Après avoir observé l’un des premiers folios de Shakespeare et le manuscrit des Misérables, de ­Victor Hugo, elles n’ont pu masquer leur fou rire en découvrant une planche originale d’Astérix le Gaulois. Chacun aura alors remarqué que, si ­Brigitte Macron use, en anglais, du « Your Majesty », cette ­dernière l’appelle « Brigitte ».

Autre occasion d’exprimer leur complicité : la séquence du lancement du Prix littéraire franco-britannique, dans la salle Ovale. S’exprimant en français et en anglais, l’épouse du roi Charles III commence par demander à un auditoire composé d’écrivains des deux pays : « Vous me pardonnerez mon français un peu rouillé, mais cela fait maintenant 60 ans que j’étais étudiante à l’Institut britannique de Paris… » Et d’enchaîner : « C’est un immense plaisir d’être ici aujourd’hui avec Mme Brigitte Macron, dans cette merveilleuse bibliothèque. […] J’espère sincèrement que ce prix va prouver que Victor Hugo était quelque peu injuste à notre égard lorsqu’il disait « L’Angleterre a deux livres ». Même s’il est vrai que nous apprécions véritablement la Bible et Shakespeare, je vous promets que nous en avons bien plus que deux, comme ce fantastique rassemblement d’auteurs estimés le démontre aujourd’hui. […] ­Brigitte Macron et moi partageons un amour profond pour la ­littérature et la passion de promouvoir l’alphabétisation : à travers nos travaux respectifs, nous avons pu constater par nous-mêmes le pouvoir transformateur des livres pour nous apporter de la joie, du réconfort, de la camaraderie, des rires et des larmes, ouvrant nos yeux sur les expériences des autres et nous rappelant que nous ne sommes pas seuls. Pour citer encore Victor Hugo : “Apprendre à lire, c’est allumer un feu ; toute syllabe épelée étincelle.” Mesdames et Messieurs, vous avez la capacité d’allumer des feux avec vos mots et j’ai déjà hâte de lire les livres des lauréats l’année prochaine […]. »

L’épouse du président de la République avait, elle aussi, l’humeur à plaisanter : « Je vous promets qu’un jour nous nous ferons toutes les deux enfermer dans cette salle de lecture récemment restaurée avec ses 20 000 ouvrages. » Et de poursuivre : « Aujourd’hui, Madame, c’est un honneur d’être à vos côtés pour lancer symboliquement ce prix. Comme vous le savez, nous avons en commun l’amour des livres, le goût de la lecture et la volonté de transmettre notre passion. Vous, Madame, à travers votre club de lecture – The Queens Reading Room –, accessible à tous en ligne, et moi à travers ma carrière de professeure que je prolonge aujourd’hui dans les ­Instituts des vocations pour l’emploi, implantés dans plusieurs villes de France. » Elle conclut : « Un jour sans lire, pour la reine comme pour moi, ça n’existe pas. »

PHOTO ERIC TSCHAEN, PARIS MATCH À Saint-Denis, le 21 septembre, Camilla a perdu son match, mais marqué des points.

Mais l’image qui restera sera celle de la partie de ping-pong à Saint-Denis, notamment avec la prodige française de tennis de table, Prithika Pavade. Il était prouvé qu’aucune ne se prenait au sérieux…

Plus tard, cherchant des yeux Brigitte Macron, la reine s’exclamera « Oh, la voilà », ajoutant : « Vous étiez juste derrière moi, comme d’habitude ! » l’invitant aussitôt à ses côtés pour discuter avec des victimes de violences conjugales, autre sujet qui les réunit. La presse britannique s’est plu à expliquer cette soudaine amitié par une similitude de destins : « Deux femmes d’un certain âge mises en avant grâce aux hommes dont elles sont tombées amoureuses. Toutes deux ont également connu des difficultés avec la presse. » Mais bien d’autres choses les rapprochent, leur humour, l’obligation qui leur est faite de forcer leur nature discrète pour tenir leur rang, sans compter le long chemin, avec ses embûches et ses rudes batailles, pour enfin épouser l’homme qu’elles aimaient.

Récemment, observant le couple royal, ­Brigitte Macron avait fait cette confidence : « Ce qui me frappe, c’est leur incroyable complicité, ils rient ensemble des mêmes choses, ils sont toujours sur la même longueur d’onde, on sent qu’un lien très fort les unit. » Comme un miroir du couple ­présidentiel…